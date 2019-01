De Haro a las 18h: "Un partido no son solo las convenciones. Luego hay que gestionar el día a día"

Tiempo de lectura: 2



Hoy ha hablado un grupo de personas que tienen mucha autoridad. Este grupo de personas habla con la autoridad de quien abriga, da de comer, y acoge a los inmigrantes que llegan a través del estrecho. Ese grupo de personas son la gente de Caritas Andalucía. Y han dicho que los inmigrantes ni quitan trabajo ni colapsan nuestra sanidad. Si esto lo hubiera dicho un político, un periodista, un investigador, un analista, pues habría que darle el valor que habría que darle. Pero lo dice la gente que no pide votos, ni la gente que opina o analiza, sino la gente que está con la manta abrigando al migrante, con el puchero dándole de comer tiene mucho peso. Y hoy el PP ha tenido una buena noticia. Una buena noticia después de que tras la Convención del pasado fin de semana hubiera dos malas noticias. La Convención fue un cierre de filas en torno a Casado, un refuerzo programático. Pero claro un partido no son solo las convenciones, y luego hay que gestionar el día a día. Y en el PP hay quien se siente sorayista, quien cree que no se puede demonizar los tiempos de Rajoy. Las dos malas noticias han sido la renuncia de Ruth Beitia como candidata del partido en Cantabria. Ruth Beitia, deportista de élite, ha renunciado a comienzos de semana por razones personales pero también porque no ha podido aguantar la presión de la dirección regional que nunca acató la apuesta por Beitia de Casado. Como queda poco para las elecciones, su sustituta es María José Sáenz de Buroaga, presidente regional, que siempre quiso el cargo. El PP de Cantabria se ha salido así con la suya, en contra de lo que quería Casado. La segunda mala noticia ha sido el abandono del partido del senador y ex presidente del PP en Baleares, José Ramón Bauzaá que ha explicado que se va por que no comparte la política lingúistica del PP de Casado. Es una salida que hace mucho daño a Casado porque Casado ha hecho de la defensa del castellano una de sus bandera. La única buena noticia es que Bauzá asegura que no se va a Vox. ¿Lleva razón Bauza al criticar la política lingúistica del PP en Baleares o Bauza se va porque es senador autónomico y a partir de marzo no iba a seguir? Bauzá quiso poner en marcha en Baleares en 2014 lo que se llamó el Tratamiento Integral de Lenguas para garantizar el castellano. Aquella fórmula la tumbaron los tribunales. El PP de Baleares ahora no gobierna y desde la oposición defiende ahora una fórmula como la usada por Nuñez Feijóo en Galicia. Un sistema que rque favorece la lengua materna, lo que ha supuesto que se utilice menos el gallego. Quizás en el caso Bauzá la cuestión programática no sea lo más decisivo. En cualquier caso los últimos días muestran que para dar cohesión al PP no solo basta una Convención.