De Haro a las 18h: "¿Por qué vuelve la guerra entre los taxistas y los VTC?"

La huelga de taxistas, en contra de lo que consideran un regulación demasiado favorable en favor de Cabyfy de Uber está registrando escenas de violencia. La huelga está convocada por cuarto día consecutivo en Barcelona. En la Ciudad Condal durante el fin de semana se ha producido siete deteciones por que los taxistas habían recurrido a la violencia. Los conductores de VTC han ocupado parte de la Diagonal y los taxistas han intentado acercarse al Parlament, donde han herido a tres Mossos. También han roto un cordón policial en el puerto donde han herido a un Guardia Civil. La violencia les quita cualquier argumento que los taxistas pudiera tener fuerza. ¿Por qué vuelve la guerra entre los taxistas y los VTC? Porque el Gobierno de Sánchez quiso quitarse de encima una situación muy complicada y pasárselo a las Comunidades Autónomas, ahora que las Comunidades Autónomas han empezado a regular la cuestión vuelven los enfrentamientos. La ley establecía que debía haber una licencia de VTC por cada 30 licencias de Taxí. Pero a partir de 2009 Zapatero liberalizó las licencias de VTC que se dispararon. En 2015 Rajoy volvió a imponer la ratio 1/30 pero para ese momento los Uber y los Cabify ya se habían disparado y no había vuelta atrás. Los tribunales, como es lógico, están diciendo que las licencias concedidas no se pueden quitar. El Gobierno de Sánchez, cuando se ocupó del asunto en otoño pasado, tira la pelota para adelant, cuatro años de moratoria, y pelota para abajo, transferencia a las Comunidades Autónomas las competencias. Eso es mucho del Gobierno de Sánchez, pelota para adelante. Hoy el ministro de Fomento, el ministro Ábalos, ante el nuevo lío recordaba que habían transferido las competencias. El lío en Barcelona es consecuencia de un decreto de la Generalitat que establecía que un Uber y Un Cabyfy debía ser reservado con 15 minutos de antelación para que no compitiera con los taxis. Los taxistas exigen que sea con seis horas de antelación. Ahora la Generalitat dice que está dispuesta a dar marcha atrás. Mal asunto sin con la violencia se consigue que un Gobierno recule. Y en Madrid a estas horas el Gobierno de la Comunidad de Madrid negocia con los taxistas cómo poner fin a la huelga indifenida que se ha hecho notar en la capital. El problema es el mismo pero lo que propone el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, es lo mismo que ha hecho el Gobierno de Sáchez. Patada para abajo. En este caso que sea los ayuntamientos los que regulen. Cuando lleguen las competencias a los ayuntamientos se las trasladaran a las comunidades de vecinos y luego a los jefes de escalera. Aquí no hay quien asuma responsabilidades.