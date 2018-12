De Haro a las 18h: "La alternancia en democracia es un valor"

Tiempo de lectura: 2



A estas horas se le dan los últimos retoques al acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos en el Parlamento de Andalucia. Se ha trabajado en un documento de 60 puntos. Es una buena noticia por varios motivos. Va a concretar el relevo político en una Comunidad Autónoma que desde su creación siempre ha estado gobernada por el mismo partido político. La alternancia en democracia es un valor. Es muy conveniente que los responsables de la Junta de Andalucía, que han condicionado y han tenido un peso excesivo en la vida social, sean otros. La alternancia se va a producir con la entrada en el Gobierno de Ciudadanos. El partido de Rivera tendrá ocasión en Andalucía de dar un paso de maduración asumiendo tareas ejecutivas. El destino ha querido que este día en el que se cierra el acuerdo entre Ciudadanos y Podemos haya quedado visto para sentencia el juicio de los ERES. El juicio, que ha durado diez años, ha tenido sentados en el banquillo a Chavez y Griñan, los presidentes de Andalucía durante diez años en los que se ejerció el poder como si nunca se hubiese a producidir un cambio, como si el sistema no fuera democrático. La fiscalía ha considerado probado que desde la Consejería de Empleo se repartieron casi 880 millones de euros destinado a los parados de forma totalmente arbitraria para mantener una red clienterlar. Dentro de unos meses sabremos si hay condena por precaricación y malversación en el uso de la transferencia de financiación. En contra de lo que ha señalado el interventor de la Junta, toda la defensa de Chavez ha sido argumentar que no se enteraba de que se estaban cometiendo irregularidades. El juicio nos ha retratado un modo de ejercer el poder en el que no era extraño que un director general de Trabajo como Francisco Javier Guerrero se gastara, con su chofer el dinero de los parados, en coca, bares, prostitutución. El llamado chofer de la coca, Juan Francisco Trujillo, en su momento aseguró que todo se hacía sin control.

Lo que hacia Guerrero y del conductor de la coca son los arrabales, las cloacas de una forma de ejercer el poder. El verdadero delito político es haberle hecho creer a una parte de la sociedad andaluza que su prosperidad, su libertad dependía de que gobernase el PSOE. El verdadero reto ahora es fomentar el protagonismo de la sociedad andaluza.