De Haro a las 18h: "Las políticas públicas tienen que ayudar a quien libremente decide tener hijos"

Este es un sonido que cada vez se escucha menos en España. Este sonido de un niño al nacer, con todo lo que significa una nueva vida solo se escucho en 179.794 ocasiones desde el mes de enero al mes de junio de este año. A lo mejor se han oído menos veces porque hay niños que al tener el primer contacto con el aire y salir de ese paraiso que es el vientre materno no dicen ni mú. Pero son los menos. La inmensa mayoría de los 179.794 que han visto la luz en los primeros seis meses del año han berreado de lo lindo. Pero el problema es que tenemos muy pocos, poquísimos berridos infantiles en los paritorios de España. Hemos tenido algo menos de 180.000 nacimientos y hemos tenido 226.384 personas. Hay que retrotraerse a los años de postguerra, a 1941 para que hubiese tantos fallecimientos y para que encontrar una cifra tan baja de nacimientos. En 1941 con una población de 26 millones había tantos fallecimientos porque la gente sufría mucha miseria, mucha calamidad. La postguerra española fuem muy larga y mudura. Es fácil hacer la resta, mueren más de 225.00 personas y nacen 180.000, pues conclusión: cada vez somos menos españoles. Hay un decrecimiento en solo seis meses de 47.000 personas. España pierde población, desde hace mucho tiempo la natalidad de las españolas está por debajo de la tasa de reposición. La tasa de fertilidad está en el 1,3, una de las más bajas de Europa. Muchas mujeres declaran que les gustaría tener más hijos pero que no pueden. Podemos mirar para otro lado, pero así, sin niños, no es sostenible ni el sistema de pensiones, ni toda la arquitectura del Estado del Bienestar. Y todo esto cuando algunos demonizan los movimientos migratorios. España es un país que envejece a pasos agigantados. La derecha y la izquierda ha tenido siempre el complejo de que en España no se podía hacer política familiar. Porque se ha partido del presupuesto de que tener hijos era un hecho privado neutro en el campo social. Tener hijos es un cuestión personal, forma parte de la libertad personal, pero no es un hecho privado. Es un hecho con muchas consecuencias sociales. Un país envejecido es un país que pierde empuje, es un país con un sistema de bienestar amenazado. Las políticas públicas tienen que ayudar a quien libremente decide tener hijos.