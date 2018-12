De Haro a las 18h: "Hoy ha dicho el rey que esta Constitución tiene una dimensión histórica" 

Tiempo de lectura: 2



Hoy ha habido fiesta en el Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniversario de la Constitución. No era para menos. Esta vez ha estado el rey emérito Don Juan Carlos que ha sido muy aplaudido. Después de los discursos, los tradicionales corrillos, Iglesias ha vuelto a hacer de las suyas, la gente de Podemos no ha aplaudido, han criticado el discurso. En esos corrillos, Pablo Casado ha anunciado que el PP excluye a VOX de las negociaciones de Andalucía. A ver si se coordinan, porque un día le ofrecen consejerías y otro día no. Pero lo sustancial ha estado en el acto constitucional. Hay que tener memoria histórica. Es lo que ha hecho Ana Pastor y Felipe XI en sus discursos. Ha dicho el rey que esta Constitución tiene una dimensión histórica. Los que la atacan o hablan de forma denigrante del régimen del 78 o desconocen la historia o la quieren falsear. Después de un siglo XVIII relativamente pacífico, la España de comienzos del siglo XIX, después de la guerra de la independencia se fragmentó tragicamente en dos. De un lado estaba la España que no quería construir un país liberal, aunque sus convicciones fueran solo las de una minoría. Y de otro lado estaba la España conservadora que quería salvaguardar las esencias pero que tenía miedo a la modernidad y a la libertad. La España revolucionaria no tenía casi revolucionarios y por eso recurría al Ejército, la España conservadora tenia miedo de la pluraldiad, de la diferencia. Desde la primera Constitución de 1812 hubo siete constituciones más y muchas reformas y muchos proyectos. Cada uno hacía su Constitución. La Constitución del 78 quiso ser otra cosa. La Constitución del 78 es una constitución en algunas cuestiones modélica, en otras cuestiones no tán modélica, porque reflejó el desacuerdo sobre el modelo territorial. Pero nos ha dado 40 años de paz y de convivencia que no habíamos tenido. Que no se nos olvide que estuvimos siglo y medio enfrentándonos. No se ha explicado a las nuevas generaciones, no se ha explicado lo que la hizo posible. El espíritu del pueblo, al que ha hecho referencia el rey Felipe VI, que la hizo posible es más necesario que nunca. Ahora que la polarización crece hay que recordarlo.