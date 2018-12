De Haro a las 18h: "¿Qué tiene que ver una decisión judicial con Vox?"

Tiempo de lectura: 2



El Tribunal Superior de Justicia de Navarra con un fallo que ha dividido a los jueces ha confirmado la condena que en en su momento dicto la Audiencia en el caso de la manada. El Tribunal, con el voto a favor de tres magistrados, y el voto en contra de dos, ha confirmado que aquel acto horrible fue un delito de abuso sexual y no una agresión sexual o violación. Cuando hablamos de violación en sentido jurídico no es lo mismo que cuando hablamos de violación coloquialmente. Una violación jurídicamente exige violencia. El tribunal aprecia intimidación no violencia. Por eso no corrige la sentencia inicial. Es un asunto complicado, está pendiente el recurso al Supremo. Pero de momento ya hay muchos que han decidido que los jueces son unos machistas. Una de ellas ha sido la presidenta en funciones Susana Diaz que ha criticado a los jueces y ha aprovechado, como no, para acusar a Vox de frivolizar la violencia sexual. ¿Por qué tiene que meter aquí Susana Díaz a vox? En nuestro cuento de las elecciones andaluzas Susana Diaz es la cigarra que no trabaja en verano, que se queda sin votos, y que se los quiere pedir a la hormiga laboriosa, Ciudadanos. Muchos no comparten las ideas de Vox pero a este paso la cigarra va a convertir a Vox en un partido martir. La cigarra Susana tiene una prorroga y quiere, como otros, crear un clima que haga moralmente inaceptable una investidura con Vox. Ella misma quiere crear un ambiente en la que la investidura del canidato del PP sea moralmente inaceptable. ¿Por qué es democrática una investidura facilitada por Podemos y no lo es moralmente aceptable de Vox? ¿Resistirá esa presión de demonización moral de Vox? Rivera insiste en que el candidato debe ser Juan Marín pero ha asegurado que no descarta a Vox. Esta tarde hay algunos medios titulando muy escandalizados por estas declaraciones de Rivera ¿Por qué es un escándalo que Rivera negocie con VOX o acepte sus votos? Nos gustará más o menos, pero es un partido democrático que mientras cambie la Constitución dentro de la ley, no pasa nada.