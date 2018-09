De Haro a las 18h: "¿Conoces a una madre que saque adelante a sus hijos sola y no pueda pagar las facturas?"

Tiempo de lectura: 1



¿Tu conoces a alguien que no tenga dinero para pagar la calefacción a final del mes? ¿Conoces a alguien que no coma carne o huevos por qué no tiene dinero para pagarlos? ¿Conoces a una madre que saca adelante a sus hijos sola y que no puede pagar las facturas? Puedes que los conozcas porque eres uno de ellos, pero si no eres una de estas personas, si no eres pobre, probablemente no conoces a ningún pobre. Es lo que nos han dicho hoy los responsables de Caritas, que han presentado su memoria anual. La pobreza en España se invisibiliza, no está a la vista en la sociedad española. La recuperación económica se ha hecho notar. La mitad de los españoles estamos plenamente integrados según los datos de Caritas, pero la recuperación económica no ha sido igual para todos. En España casi 2 personas (el 18 por ciento) sufren algún tipo de pobreza, una exclusión severa o no severa. Una sociedad desigual no es una sociedad estable, una sociedad en la que no miramos a la cara a los pobres no es humana.