De Haro a las 18h: "A pesar de los errores, estar en la Moncloa a Pedro Sánchez le beneficia"

Hoy hemos tenido barometro del CIS, ya saben, la encuesta de intención más prestigiosa. Es la encuesta de un CIS que está dirigido por José Félix Tezanos, un hombre vinculado durante décadas la Fundación Pablo Iglesias, Fundación vinculada al PSOE. La encuesta refleja una subida en la intención de voto del PSOE hasta el 30 por ciento, diez puntos por encima del PP. La encuesta está realizada antes de la dimisión de la ministra Montón y antes de que estallara el caso de la tesis de Pedro Sánchez. No hay que descartar que en una parte importante de la sociedad española no se perciba el desgaste de un Gobierno con 80 y pocos diputados. No hay que descartar que las continuas rectificaciones del Gobierno de Sánchez, la incapacidad para sacar adelante el presupuesto o su debilidad sean motivo para el desencanto de los tradicionales votantes de la izquierda. No hay que descartar que a pesar de los errores estar en la Moncloa a Pedro Sánchez le beneficia más que le perjudica. Le permite recuperar votos que se habían quedado en la abstención o se habían ido a Podemos. Sánchez no convoca elecciones y aguntará todo lo que tenga que aguantar mientras tenga estas encuestas.