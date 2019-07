De Haro a las 1800 h: "España no va a tener un gobierno ni de socialistas ni de Podemos. Es una buena noticia"

Buenas tardes desde el Congreso con una programación especial. Les hemos contado en directo la derrota de Pedro Sánchez. Este es el momento en el que Meritxell Batet anunciaba que Sánchez no ha obtenido los síes suficientes para ser presidente del Gobierno. Es una buena noticia. España no va a tener un gobierno de los socialistas ni de los socios Unidas Podemos. Un gobierno que hubiera sido malo para España. Y la prueba es que el portavoz de ERC, Rufián se ha mostrado muy molesto y enfadado porque quería tener un gobierno de Sánchez y Podemos para que cuando hubiera habido previsiblemente sentencia de condena para los presos políticos. ¿Por qué no ha habido gobierno? Porque Sánchez hace tres meses piensa que la investidura le era debida. Sánchez ha comenzado su intervención riñendo a todo el mundo y presentándose como víctima. Porque ahora estamos en la lucha por ver quién tiene la culpa de lo que ha sucedido. Ha habido un momento que ha revelado porque Sánchez ha sido derrotado. Ha sido el momento en el que Sánchez le ha dicho al que era su socio, Podemos que la investidura debería estar garantizada. Este es uno de los motivos por el que Pedro Sánchez no es presidente del Gobierno. Porque Sánchez ha confundido el haber ganado las elecciones con un supuesto derecho a una investidura. Por eso ha estado tres meses sin buscar apoyos de manera ordenada. No ha trabajado. El otro motivo es porque Sánchez estaba dispuesto a meter a Podemos en el gobierno. El otro motivo es que Podemos ha pedido mucho, controlar Ministerios importantes. Pablo Iglesias ha convertido en un lamentable sainete la votación, como si esto fuera un zoco. Le ha dicho a Sánchez que estaba dispuesto a darle los 42 votos de su grupo si en ese momento le prometía darle competencias. Como si el gobierno de España fuera una alfombra que en un zoco se obtiene un regateo. El error de cálculo, la prepotencia de Sánchez y la ambición desmedida de Iglesias ha hecho imposible que Sánchez tenga gobierno. Y es una buena noticia porque es un gobierno que no nos hubiera venido nada bien.