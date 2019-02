De Haro a las 17h: "Calviño ha asegurado en estos micrófonos que la subida del 22% del SIM no destruye empleo"

Tiempo de lectura: 2



Se llama Raphael Samuel. Tiene 27 años, nació en la India, y ha demandado a sus padres ante los tribunales por haberle concebido sin su consentimiento. Forma parte de un movimiento que considera inmoral tener hijos. No sé que dirán los tribunales pero desde luego hay algo evidente: son inocentes porque no es posible concebir a un hijo con su permiso. Raphael Samuel tiene el mal del siglo: el resentimiento contra lo que no hemos hecho nosotros. La ministra Calviño, la ministra de Ecoomía, ha tenido la deferencia de estar esta mañana en el programa de Carlos Herrera. Calviño ha defendido el proyecto de presupuestos que el Gobierno quiere sacar adelante cediendo ante los independentistas. Calviño ha asegurado que son unas cuentas equilibradas. La ministra ha tenido la mala fortuna de defender en estos micrófonos los presupuestos minutos antes de acompañar al vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen a un desayuno y minutos antes de que Bruselas haya rebajado las previsiones de crecimiento de España y le haya criticado por la subidad del Salario Mínimo Interprofesional. Jyrki Katainen ha asegurado que la Comisión no cree que la Hacienda española vaya a ingresar 1.200 millones de euros por la tasa Google. No son las primeras dudas de Bruselas y de otros organismos. Bruselas advirtió en noviembre que a las cuentas no cumplirán el objetivo de défict. Según el Banco de España faltan en torno a 7.000 millones y según la Airef más de 10.000 millones. La ministra Calviño ha asegurado en estos micrófonos que la subida del 22 por ciento del SIM no está provocando destrucción de empleo. Minutos después el informe de Bruselas aseguraba que esa subida del SMI va a frenar la destrucción de empleo. Al comienzo de esta semana nos preguntábamos si habñia pruebas estadísticas o científicas de que el mal dato de paro de enero tenía algo que ver con la subida del SMI. Dejábamos el tema en suspenso. Pero ya tenemos las primeras evidencias. Los economistas del BBVA han estudiado los datos de empleo de Extremadura y Canarias del mes de enero. Extremadura y Canarias son las Comunidades Autónomas con más SIM. Y En estas Comunidades las cifras de empleo han sido peores de lo esperado. Si siguen acumulando evidencias resultará que la medida estrella del Gobierno de Sánchez va a perjudicar a los que más necesitan que se mantenga la creación de empleo.