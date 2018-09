De Haro a las 17h: "Todo el mundo sabe que hay que pinchar el globo, pero nadie se atreve a hacerlo"

Tiempo de lectura: 1



Esta mañana Jordi se ha incorporado al trabajo después de haber participado en la manifestación independentista de la Diada. Jordi mantiene la ilusión, aunque últimamente se le ha apagado un poco. Jordi considera inaceptable que haya políticos presos, por eso salió a la calle. Jordi considera que está justificado el sacrificio que él y los suyos están haciendo. Jordi da por bueno que la inversión exterior en Cataluña cayera el año pasado un 40 por ciento, da por bueno que en el último año 4.000 empresas trasladaran sus sedes fuera de Cataluña, da por bueno que el pasado mes de agosto las pernoctaciones de los turistas hayan caído un 20 por ciento, da por bueno que el número de camas en los hospitales hayan descendido, da por bueno que TV3, la telvisión pública catalana tenga a su disposición 236 millones. Lo peor de todo es que Jordi da por bueno la división, la polarización, el no poder hablar con su familia. Lo peor de todo es que Jordi no esté esperando a un político, a un líder de verdad, que pinche el globlo y le diga que la independencia no es posible. Lo peor de todo es que entre los líderes independentistas todo el mundo sabe que hay que pinchar el globo, pero nadie se atreve a hacerlo.