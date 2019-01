De Haro a las 17h: "A Rato habría que recordarle que el rescate de Bankia nos ha costado 22.500 millones"

Tiempo de lectura: 2



Hoy hemos tenido noticia en el juicio del caso Bankia. Un juicio en el que la fiscalía pide para Rato cinco años de cárcel. Ha habido noticia porque la Audiencia Nacional ha tomado una decisión sobre las acusaciones populares y porque hemos oído como Rato quiere echarle la culpa de todo lo que pasó al Banco de España. Las defensas solicitaban que se aplicara la doctrina Botín a treinta de los acusados. La doctrina Botín implica que si la acusación popular se queda sola y la fiscalía no acusa, la acusación no prospera. Si se hubiera aceptado la doctrina Botín monda y lironda en lugar de seguir acusados treinta y cuatro directivos solo hubieran quedado los cuatro que acusa la fiscalía. Pero en este caso los jueces de la Audiencia Nacional se han acogido a una matización que hizo de la doctrina Botín el Supremo con el caso Atuxa: si el delito no daña a nadie concreto la acusación no decae. En este caso los afectados son muchos por hablamos de falsedad contable. Rato que entró en la cárcel por el caso de las trajetas Black pidiendo perdón esta mañana ha estado altivo, ha interrumpido a la fiscal. Parece no darse cuenta de que es el acusado. Rato ha responsabilizado al Banco de España de todo lo sucedido. ¿Por qué Rato quiere hablar del Banco de España? Cuando estalló la crisis en 2008 y se hizo evidente la debilidad de las Cajas de Ahorro, el Gobierno de Zapatero y el Banco de España, con Fernández Ordoñez al frente promovieron como solución las fusiones de las cajas, las fusiones resultaron un desastre. Luego Guindos optó por el rescate que fue mucho más efectivo. Los gestores del Banco de España y de la CNMV además dieron el visto bueno a la salida a Bolsa y los jueces le han eximido de responsabilidades no porque los supervisores no tengan responsabilidades sino porque en nuestra legislación hay agujeros. El que la gente de Zapatero se equivocara con las fusiones no exime de responsabilidad a Rato que en 2011 saco a bolsa a Bankia. A ese Rato que sigue tan altivo como siempre habría que recordarle lo que ya sabe que el rescate de Bankia nos ha costado 22.500 millones y que el el fiscal Luzón, que se encargó de la instrucción, aseguró en su momento que Rato permitió la salida a Bolsa "a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz"