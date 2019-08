De Haro a las 17h: "¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho un Gobierno de derechas?"

Esta mañana al escuchar a Calviño me ha acordado de una noticia que di en el mes de junio pasado. 17 de junio 2018. Me he acordado de 630 personas de 31 nacionalidades.

El Gobierno se pone de lado. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho un Gobierno de derechas? Periódicos, televisiones... estarían criticándole. Yo también. Pero como tenemos Gobierno de izquierdas, guante de seda.

Open Arms urge a Europa a ofrecer un puerto ante la llegada de un temporal. Se esperan olas de más de dos metros en las próximas horas y el estado de salud de los rescatados empeora. Del total de personas a la deriva, 151 se encuentran en la embarcación humanitaria Open Arms y 356 en la Ocean Viking. El organismo de la ONU aseveró que se deben incrementar los operativos de búsqueda y rescate, y destacó el papel de los barcos de las ONG, llamando a reconocer y apoyar su trabajo. “Sus esfuerzos salvan vidas y no se les debe estigmatizar ni criminalizar”, puntualizó.

Emmanuel Macron fue uno de los líderes europeos, junto a la alemana Angela Merkel y Pedro Sánchez, a los que la ONG Proactiva Open Arms pidió formalmente ayuda.