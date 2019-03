De Haro a las 17h: "No se puede hacer política fácil con las pensiones"

Tiempo de lectura: 1



El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha hecho hoy una propuesta, unas declaraciones, sobre qué hacer con las pensiones de viudedad. Ha sido importante, porque corrige esa especie de generosidad sin fundamento que el Gobierno quería tener con el sistema de pensiones. El Gobierno durante muchos meses ha querido dar la sensación de que podíamos "atar los perros con longanizas", que el sistema era perfectamente sostenible. Lo es, porque nos van a seguir pagando las pensiones, otra cosa es que haya que hacer reformas para que puedan pagarlas. La declaración de Octavio Granado es una correción más a esa especie buenismo sobre las pensiones de Pedro Sánchez. Lo que ha propuesta es vincular las pensiones de viudedad con los niveles de renta del beneficiario.

¿Esto que significa? De estas afirmaciones se desprende que Granado estaría pensando en la necesidad de hacer las pensiones de viudedad incompatibles con determinados niveles de renta del beneficiario. Granado da un paso atrás, uno más de los que hado el Gobierno.

Pedro Sánchez ha subido este año las pensiones respecto al IPC y prometió subirlas siempres y corregir el factor de sostenibilidad.

Todo esto tendrá un coste de 2.600 millones de euros. No están en peligro porque se pagarán con impuestos, pero es que el Gobierno había dicho que iba a cambiar el sistema. El Factor de Sostenibilidad es algo que ha entrado en vigor este año aprobado en 2013 que es que la pensión baja según aumente la esperanza de vida, sería de un 0'57% y el Gobierno ya ha renunciado para que siempre suba respecto al IPC. No se puede hacer política fácil con las pensiones. Podemos seguir subiendo las pensiones pero habrá que cobrar impuestos. Lo de Granados es una correción a ese optimismo que no había hecho las cuentas del Gobierno de Sánchez.