De Haro a las 17h: "Proliferan las malas noticias sobre el Gobierno y la vicepresidenta habla de fake news"

No me gusta lo que dices sobre mí, así que te voy a llevar al dentista o al foniatra, para ver si te tiene un tiempo calladito. Eso es exactamente lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, o a eso ha sonado, su reflexión sobre la necesidad de regular la libertad de expresión en un entorno de fake news. Vaya momento que ha escogido la ministra para hacer una reflexión sobre la libertad de expresión. Proliferan las malas noticias sobre el Gobierno y la vicepresidenta Calvo habla de 'fake news' y del divorcio entre la prensa y la sociedad. Si la prensa no me gusta es que está divorciada. Las noticias que han aparecido sobre el Gobierno no son falsas. No es falsa la tesis, no es falsa la reunión de la ministra Delgado con Villarejo, no es falsa la casa de Pedro Duque. Es verdad que la libertad de expresión y la libertad tienen límites, no hay ninguna libertad absoluta. Pero ministra Calvo, que sabe mucho más derecho constitucional que tú y que yó, sabe que esos límites están perfectamente tasados por nuestra tribunal Constitucional. Ministra Calvo, de una profesora de derecho constitucional, había que esperar otra cosa. Las noticias falsas se remedian con educación y no cerrando la boca a quien cuenta noticias de verdad.