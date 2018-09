De Haro a las 17h: "En pleno desafio secesionista, los socios de Sánchez cuestionan la jefatura de Estado"

Esto es lo que ha conseguido Sánchez con su huída hacia delante y su política de anuncios fulgurantes cada dos minutos que no van a ningun lado.

La semana política ha acabado con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del primer paso para suprimir los aforamientos. Pedro Sánchez lo anunciaba al comienzo de la semana para que nos olvidáramos del escándalo provocado por su tesis. Acaba la semana y seguimos hablando de la tesis de Sánchez y la supresión de los aforamientos de algunos políticos en algunas circunstancias ha provocado otro incendio. Porque los socios de Sánchez huelen la debilidad del presidente. Porque Pablo Iglesias huele la debilidad del presidente -pa' qué te metes Pedro a gobernar si solo tienes 80 y pocos diputados- Pablo Iglesias ha reclamado hoy mismo que para dar su apoyo a la reforma de los aforados exige que se suprima la inviolabilidad del Rey y un referéndum. Esto es lo que ha conseguido Sánchez con su huída hacia delante, con su política de anuncios fulgurantes cada dos minutos que no van a ningun lado. Ha conseguido que se abra el debate sobre la inviolavilidad del Rey. Pedro has hecho bingo: en pleno desafio secesionista, tus socios se dedican a cuestionar la regulación de la Jefatura del Estado y aprovechan la ocasión para criticar la Constitución. Eso se llama irresponsabilidad, hay que repetir lo mism que decíamos al principio de la semana: reformar la Constitución para ocultar los problemas de una mala tesis no tiene nombre.