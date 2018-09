De Haro a las 17h: "A menudo nos acordamos del totalitarimo nazi y nos olvidamos del soviético"

El Papa Francisco está de viaje en los países bálticos. Reflexionando, me doy cuenta de que nuestra libertad en Europa ha costado muy cara y no podemos malgastarla.

Francisco, el Papa Francisco, está de viaje en los países bálticos. Hoy ha llegado a Letonia, un pequeño país en el que el totalitarismo soviético fue muy cruel. A menudo nos acordamos del totalitarimo nazi y olvidamos el totalitarismo soviético o el totalitarismo maoista. Solo en Ucrania, Stalín mato de hambre a 12 millones de personas. Mao fue responsable de la muerte de 70 millones de personas en tiempos de paz. Francisco ha querido recordar hoy la persecución de los católicos en ese país: más del 40 por ciento de los sacerdotes fueron asesinados o deportados. No hace falta ser creyente para reconocer el valor de estas personas que dieron su vida por la libertad. En Letonia también fueron aniquilados muchos no creyentes, bastaba que el poder de Moscú te considerara anti-soviético para acabar con tu vida. Nuestra libertad en Europa ha costado muy cara, está edificada sobre la vida de estas personas que dieron su vida bajo el comunismo soviético y bajo el nazismo. Y porque ha sido una libertad cara no podemos malgastarla.