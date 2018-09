De Haro a las 17h: "No se les puede exigir a las VTC una autorización estatal y otra autónomica"

Tiempo de lectura: 1



Las empresas de VTC, de alquiler de vehículos con conductor, están utilizando diferentes forma de protesta contra el decreto ley que el Gobierno, previsiblemente va a aprobar este viernes. Como sabes el taxi y las VTC están enfrentadas. El taxi asegura que se han dado demasiadas licencias de VTC, que no se ha limitado de dar una licencia de VTC por cada 30 de Taxi. Y las empresas de VTC acusan al Gobierno de ponerse del lado de los taxis. La cosa es complicada. Es verdad que en las grandes ciudades hay en algún caso una licencia por cada siete de taxi. Pero de eso tiene la culpa un gobierno socialista: el de Zapatero. Hasta 2009 la ratio exigida era de uno a 30, y desde 2015 esa ratio se volvió a implantar. Pero entre 2009 y 2015 se liberalizó la concesión de licencias. Ahora no las puedes retirar. El decreto ley que el Gobierno quiere aprobar transfiere competencias a las Comunidades Autónomas en esta materia. No se pueden transferir competencias a las comunidades autónomas por decreto, y no se les puede exigir a las VTC una autorización estatal y otra autónomica que es lo que planea el Gobierno.