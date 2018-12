De Haro a las 17h: "La inmigración ilegal no se soluciona atendiendo mal a quien viene"

Tiempo de lectura: 1



Este es el sonido que han escuchado más de 55.000 inmigrantes que han entrado en España a través del Mediterráneo al embarcar en las pateras. Son tres veces más que en el año anterior. España en este año que se acaba se ha convertido en el principal país de llegada. Algunos de los que se embarcan no llegan hasta tierra firme. Al menos 400 inmigrantes han muerto en el Mediterráno. La innmigración ilegal no es buena, no es bueno que estas personas hayan cruzado buena parte de África en viajes que duran años y que los ponen en manos en de las mafias. Pero la inmigración ilegal no se soluciona atendiendo mal a los inmigrantes que han llegado a nuestras costas. No se elimina el efecto llamada porque se hagan rescaes en el Mediterráneo, porque los centro de internamiento y de acogida estén cuidados. No se lucha contra el efecto llamada porque los menores no acompañados acaben abandonados en las calles. Con malos centro de acogida, con los menores vagando por nuestras ciudades aumenta la criminizalización del inmigrante. El socialista defensor del pueblo Francisco Fernández Marugán ha asegurado que el Gobierno de Sánchez ha mejorado la primera acogida de inmigrantes pero no es suficiente. No se lucha contra la inmigración ilegal faltando a los deberes humanitarios. La crisis migratoria que vivimos requiere que Sánchez pida ayuda a Frontex para salvar a los que se ahogan y refuerzo de la estructuras de acogida, de otro modo crece la alarma social y el rechazo al migrante.