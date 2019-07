De Haro a las 17h: "Hay toda una generación que parece resistirse a abandonar la adolescencia o la infancia"

Tiempo de lectura: 2



Seguro que te acuerdas de esta historia, la historia de una misión llevada a cabo por un grupo de juguetes que están encabezados por el vaquero Woody, para identificar los obsequios recibidos por su dueño, Andy, con motivo de la fiesta de su séptimo cumpleaños. Entre los regalos se encuentra el guerrero espacial Buzz Lightyear, que al poco tiempo se convierte en el nuevo juguete favorito de Andy. La mayoría de los juguetes, e reciben con entusiasmo al nuevo integrante, Woody en cambio lo percibe como una amenaza tras haberlo reemplazado como el juguete predilecto de Andy. Hace unos días se estreno Toy Story 4. Toy Story está haciendo una buena taquilla, no tenemos datos pero seguro que habrá muchos treintañeros y casi cuarentones sentados en los cines buscando su infancia. Hay toda una generación que parece resistirse a abandonar la adolescencia o la infancia y la industria del entretenimiento ha descubierto una auténtica mina. Se celebran continuamente homenajes a la EGB; recuerdos de como era la música con las cintas de cassette, a los walkman...hay una especie de productos del entretenimiento que alimentan el anclaje en cierto momento de la vida de muchas personas. Esto desde el punto de vista comercial es muy interesante se le está sacando mucho dinero a esto. Incluso desde el punto de vista político, hay gente que utiliza esto incluso como arma, para vender su mensaje política. No solo se busca proporcionar un momento amable, porque no vamos a recordar nuestra infancia, pero muchas veces hacemos los miembros de esa generación una especie de vuelta al pasado, porque encontramos que eso fue el único momento estable en nuestra vida, el único momento en el que no se encontraba en una situación de liquidez, seguramente esta industria de la nostalgia funciona porque nos falta esperanza en que los días que vengan serán mejores. Nadie en el Occidente desarrollado piensa hoy que vivirá mejor que sus padres. Vivimos en tiempos de crisis, el miedo y la incertidumbre. Repetimos historias como la de Toy Story, historias que nunca existieron. La industria de la nostalgia crece y se alimenta en gran medida de la seguridad quizá la única que tenemos de que el futuro no va a ser mejor.