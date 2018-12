De Haro a las 17h: "No hay que ser un marciano para acabar durmiendo bajo unos cartones"

Leo es una de las 8.000 personas que viven en la calle.Después de hablar con él, me he dado cuenta de que no tiene sentido tener miedo de estas personas

Tiempo de lectura: 2



Dentro de unos minutos te voy a contar la historia de Leonardo, Leo. Leo es una de las 8.000 personas que viven en la calle, bajo cartones, sin techo, pasando frío. Leo acabó en la calle por un problema familiar y por un problema con las drogas. Ahora ha conseguido salir de esa vida indigna en la que te asalta la enfermad, el desprecio. Leo vive en un piso de acogida de la Fundación Rais. Leo, incluso en sus años más duros, nunca se olvidó de lo que había recibido en su casa. Escuchando a Leo uno se da cuenta de que ni la familia, ni la escuela, ni tu trabajo son una barrera que nos deje a salvo de acabar en la calle. No hay que ser un marciano para acabar durmiendo bajo unos cartones. Después de hablar con Leo, de haber tomado un café con él, me he dado cuenta de que no tiene sentido tener miedo de estas personas. Leonardo ha conseguido salir de la calle porque ha encontrado personas que le han acompañado, que le han estimado, que no le han dado por un perdido. Os confieso que la historia de Leonardo me ha hecho pensar. Estamos en nuestras cosas, en nuestros esquemas mentales y pensamos que querer es poder, que es nuestra voluntad la que nos mantiene a flote y a menudo no somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad. Cualquiera puede acabar debajo de unos cartones. A Leo lo ha sacado de ahí que alguien le haya dado techo. Una casa es un sitio donde uno se relaciona con otras personas que te quieren por lo que eres. Cuando empieza a pasar seamanas con gente que te quiere por lo que eres uno rehace su vida. De estas historias y batallas nunca hablamos. Estamos atascados en la política, en la queja. Uno se encuentra fundaciones como estas que permiten rehacer la vida. El coste de Leo en la calle es más caro que acompañarle. Hay una sociedad que rehace vidas y hay que hablar de ella porque es una energía muy positiva que mantiene al país en pie.