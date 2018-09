De Haro a las 17h: "El Gobierno hace propaganda, la subida del IRPF de la que habla es casi anecdótica"

Tiempo de lectura: 1



El Gobierno necesita que se olvide la tesis de Sánchez. Por eso, el Gobierno habla de suprimir los aforamientos y de subir los impuestos. El Gobierno vuelve a sacar la carta del comodín, vuelve a anunciar la subida de los impuestos para los ricos que eso da mucho de sí. La ministra de Hacienda, la ministra Montero en estos micrófonos ha reconocido que subir los impuestos a los que ganan más de 140.000 euros no sirve para recaudar mucho más. La ministra Calviño respondiendo al presidente del BBVA que reclama no subir los tributos, responde que la economía española está robusta y que este es el mejor momento de subir impuestos. Es un debate trampa. El Gobierno no está preparando una reforma fiscal sólida que modifica nuestro sistema tributario y que le suba la tributación a los más ricos. El Gobierno hace propaganda, la subida del IRPF de la que habla es casi anecdótica. Y la ministra de Economía sabe que no estamos en el momento más robusto. Crecemos, pero crecemos algo menos. Para seguir creciendo con fuerza necesitamos reformas en profundidad que es lo que no va a hacer el Gobierno. Subir el déficit, como va a hacer el Gobierno, no es hacer una política anticlíca, el gasto mayor gasto sin cambios de fondo no redunda en mejorar la vida de la gente-gente.