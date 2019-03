De Haro a las 17h: "¿Franco estaba más muerto en el 85 que ahora?"

Tiempo de lectura: 2



Este es el temazo que más pegó en España en el 85. El el primer sencillo de su segundosegundo album Deseo carnal. La calle desierta, la noche ideal/Un coche sin luces no pudo esquivar/Un golpe certero/Y todo terminó entre ellos de repente.

1985. Hacía diez años que había muerto Franco. Antonio Banderas, que ha vuelto a trabajar con Almodovar y que está promocionando su última pélicula estuvo ayer en Antena 3 y se refirió a ese año, al 85, al año de Cómo Pudiste hacerme esto a mí.

Banderas, que tiene mucho visto, y que es un hombre más bien de izquierdas, en una crítica muy clara al Gobierno de Sánchez ha asegurado que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que en 2019. Banderas ha apostado también por el perdón.

¿Franco estaba más muerto en el 85 que ahora? En un editorial del 20 de noviembre de 1975, el diario ABC, el diario conservador de referencia lo criticaba abiertamente: aseguraba que los programas ideológicos de Franco fueron siempre más antis que positivos; antieuropeismo, antidemocracia, antileberalismo. Diez años después de la muerte de Franco las críticas de Abc eran contundentes. Le acusaba de no haber escuchado el deseo de libertad de los españoles. Eso es lo que decía el diario ABC el 20 de noviembre. ¿Y que decía la izquierda? En 1985 España era un país gobernado por el PSOE, por un partido de izquierda moderado. ¿Y qué decía el presidente del Gobierno?

Decía Gonzalez entonces: “Hay que asumir la propia historia... soy capaz de asumir la historia de España... Franco está ahí... Nunca se me ocurriría tumbar una estatua de Franco. Nunca. Me parece una estupidez eso de ir tumbando estatuas de Franco...Franco es ya Historia de España. No podemos borrar la historia...Algunos han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo”. Zasca en profundidad contra los que habían hecho la oposición a Franco pero no habían conseguido evitar que el dictador muriera en la cama. Va a ser verdad lo que dice Banderas. Resulta que Franco estaba más muerto cuando Alaska cantaba 'Cómo pudiste hacerme esto a mi' que ahora.