De Haro a las 17h: "La fiebre por las series que nos invade seguramente dice mucho de quiénes somos"

Nextflix es probablemente la plataforma de videos bajo demanda más popular. Y en 2018 la serie más vista en esa plataforma fue on my block.

Es una serie dedicada a un grupo de jóvenes de un barrio bajo de los Ángeles que se enfrentan a los retos de la adolescencia. Cuando se estrenó, como cuando se estrenan todas las series, sus seguidores se dieron un atracón. Las series ya no se ven como antes, un capítulo por semana. Ahora todos solemos tener todos los capítulos a nuestra disposición, por lo que podemos ver uno, dos o tres o los que queramos ver de forma seguida. Netxflix nos ha contado hace unos días que la mayoría, más de un 60 por ciento, de sus usuarios, tan pronto como se sube la serie se dan un atracón de dos o más capítulos. Por eso la plataforma suele subir las series los viernes.

La Universidad Oberta de Catalunya ha hecho un estudio sobre los efectos que producen los atracones de series. Por lo visto segregamos una sustancia que se llama dopamina, que está asociada al placer. Pero después del atracón hay una especie de resaca, que incluso se parece a un estado de depresión.

Este es el sonido de la segunda serie más vistas en Netxflix. Está dedicada a un hombre que pasó 18 años en prisión por un delito sexual que no cometió. De seguro que los que han seguido Making a Murderer sufrieron algunos momentos de mono. De hecho algunos expertos igualan el consumo excesivo de series al consumo de sustancias tóxicas. Es probable sin duda que pasarse las madrugadas pendiente de la pantalla del ordenador de forma sistemática no debe ser muy sano. Pero la fiebre por las series que nos invade seguramente nos dice mucho de quiénes somos. Somos una especie necesitadas de historias, de relatos, de narracciones. Mucho antes de que hubiera cine o televisión, mucho antes de que incluso supiéramos incluso leer las series se relatan de noche en torno a las hogueras. La gran serie de un tal Aquiles y de un tal Aquiles que tiene muchísimos capítulos y que estaba en verso era memorizada y transmitida oralmente. Lo fue durante cientos de años. Pagábamos nuestros mejores sueldos a los trovadores. No esto de las series no es nuevo, necesitamos personasjes y relatos que nos cuenten cómo somos, porque de eso van todas las series.