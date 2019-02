De Haro a las 17h: 'La esclavitud mueve en España cinco millones de euros al día'

Tiempo de lectura: 2



Dentro de media hora vamos a escuchar la historia de Marcela. Marcela es un nombre ficticio de una mujer brasileña que llegó a nuestro país con una promesa de trabajo en el servicio doméstico. Los miembros de una mafia la recogieron en el aeropuerto y la metieron en un piso del que no podía salir. A poco de llegar a nuestro país la obligaron a ejercer la prostitución en un régimen de esclavitud. La amenazaban con una presunta deuda que había contraído y con un posibles daños a su familia. Se vio obligado a drogarse y entró en una especie de prisión mental en la que se consideraba culpable no víctima de lo que le estaba pasando

Marcela, en arranque de valentía y de coraje, ahorró el dinero que sus explotadores decían que debía y les entregó la suma requerida para poder marcharse. Sus explotadores le respondieron con una paliza.

La historia que Marcela nos va a contar a las 17.30 es muy similar a la de 40.000 mujeres que en España son víctimas de la trata. La prostitución no es una historia de personas libres que libremente venden su cuerpo. La prostitución es casi siempre una historia de excalvitud en pleno siglo XXI. El que paga tiene derecho a hacer lo que quiere con una persona que por más que se empeñen las mafias no es una cosa sino alguien con un valor infinito. Esta esclavitud mueve en España cinco millones de euros al día. La trata está mezcla con el tráfico de armas, y con el tráfico de drogas. Detrás de las puertas de esos clubs nocturnos, wiskerias, supuestos salones de masaje de nuestras ciudades no hay mujeres que libremente han decidido vender su cuerpo. Hay esclavas. Una de las buenas cosas que había hecho este Gobierno ha sido elaborar un borrador de proyecto de ley contra la trata que incluía penar al cliente de la prostitución y cerrar los clubes. El Pp se había mostrado muy cercano a esta sensibilidad. Pero Ciudadanos sigue empeñado en ver en la prostitución un ejercicio de libertad. A los naranjas, en esto como en lo de los vientres de alquiler, su hiperliberalismo los ciega