De Haro a las 17h: "La entrada en vigor de la ley hipotecaria que nos protege como consumidores"

Tiempo de lectura: 2



"A quien diga que Europa no sirve para nada, que las instituciones europeas no sirven para nada, habrá que recordarle lo que ha sucedido hoy: la entrada en vigor de una ley hipotecaria que nos protege como consumidores. Lo abusos en las hipotecas en los últimos años han sido frecuentes. En muchas ocasiones el que firmaba un crédito para comprar una casa no sabía bien lo que firmaba, sobre todo en la letra pequeña. En los últimos años ha habido que librar una intensa batalla en los tribunales españoles y en los tribunales europeos para revertir por ejemplo los efectos de las claúsulas suelo, las clausulas que impiden beneficiarse de bajada de la hpoteca por una bajada de los tipos de interés.

Bruselas aprobó una directiva para que estuviéramos menos indifensos, esa directiva tenía que haber estado adaptada en nuestra legislación en marzo de 2016. Nos hemos retrasado tanto que la Comisión Europea acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que nos pusieran una multa de 100.000 euros diarios.

Cambios en la información.

Los bancos deben entregar a los notarios una batería de documentos por vía telemática en un plazo de al menos 10 días antes de la firma de la hipoteca para garantizar que su contenido se ajusta en forma y contenido a la ley.

El cliente es libre de cambiar, en el Reino Unido se cambia cada cinco años

Los gastos de gestoría, de notaría y de registro corresponderán a la entidad.

¿Qué ocurrirá con los otros productos vinculados? En teoría, los bancos no podrán exigir que contratemos otros servicios para acceder a sus hipotecas

La ley obliga al banco a aceptar pólizas alternativas de cualquier otro proveedor de seguros.

Se limitará por primera vez la comisión máxima a aplicar por un banco a un cliente en caso de que el segundo decida devolver de forma anticipada parte la deuda de un préstamo a tipo fijo

Se endurecen las condiciones para desahuciar al cliente por impago, ya que el proceso solo podrá comenzar si haydoce cuotas impagadas.

El Banco de España ha alertado encarecimeinto y endurecicimiento de los requisitos de concesión, sobre todo en los perfiles de clientes de mayor riesgo: Para eso está el Banco de España".