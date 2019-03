De Haro a las 17h: "¿Dónde quedó aquella referencia democrática que fue durante tantos siglos el Reino Unido?"

Tiempo de lectura: 2



Otra vez, otra vez a las cinco de la tarde tenemos una cita, no con los toros, ni con una taza de te. Tenemos otra tarde, otra tarde en el parlamento británio para debatir el Brexit. Esto es lo que tiene el nacionalismo que es cansino, que se mete en laberintos de los que no se puede salir, ¡que se hizo de aquel gran Imperio, de aquella referencia democrática que fue durante tantos siglos el Reino Unido¡ Nada en política es para siempre, y los británicos llevan meses empeñados en demostrar que sus políticos ya no tienen nada que enseñarle al mundo más que su incapacidad para resolver el lío en que se han metido. Lo que está pasando como el Brexit debería quedar como aviso para todos los europeos de lo destructivo que puede llegar a ser el nacionalismo y esa arrogancia falta de realismo que siempre le acompaña.

¿Qué se va a votar otra vez en el Parlamento Británico? El Parlamento ha asumido el control del Brexit. Y se pueden votar hasta siete formulas. May esta tarde puede intentar que vuelva a ser respaldado su acuerdo de divorcio que ya ha sido rechazado dos veces. Se ha hablado de que May puede ofrecer su dimisión a cambio de que ese acuerdo sea respaldado. Pero es poco probable que salga adelante porque no tiene apoyos suficientes. Si no sale adelante el acuerdo de divorcio, el Reino Unido no podrá abandonar la UE antes de 22 de mayo. Por eso Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo ha apostado por una prorroga más larga y ha recordado hay mucha gente no quiere irse de la UE

La opción de ratificar el acuerdo de divorcio negociado por May hace semanas es improbable, pero luego hay seis opciones más. Una de ellas es un segundo referndum, y luego está un Brexit duro, un Brexit blando, una unión aduanera con Europa, un mercado único con Europa. Cada una de estas opciones supone un cambio radical para muchos años en la vida de los británicos y en la vida de los europeos. Y dar vértigo que algo que cambia la vida de tantas personas se puede decidir en una tarde parlamentaria sin un consenso previo después de meses de bloqueo.

El negociador de la UE Michael Barnier ha pedido a los políticos británicos asuman su responsabilidad.

No lo van a asumir porque el nacionalismo no asume las responsabilidades, siempre culpa a los otros.