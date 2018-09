De Haro a las 17h: "Te digan lo que te digan, Europa no está invadida"

Tiempo de lectura: 1



Los socios de la Unión Europea están reunidos en Salzburgo en este momento en una cumbre informal. Sería una pena que una ciudad tan bonita no fuera el lugar para que los miembros de la Unión se pusieran de acuerdo para hacer una política bonita, una política común al servicio de la gente-gente. Los socios de la Unión están hablando de migración, aunque la falta de acuerdo entre ellos ha provocado que la situación de la migración se haya vuelto a aplazar una vez más. Nosotros estamos recibiendo muchos inmigrantes en los últimos meses a traves de la ruta del estrecho. Y es lógico que estemos inquietos y es lógico incluso que tengamos miedo. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. Los datos certifican que Europa no está ante una crisis migratoria ni de refugiados como la que se produjo en 2015. Estamos en gran medida ante un crisis inflada por los partidos poulistas como la Liga Norte en Italia, y en otros en el centro de Europa que quieren crear la sensación de pánico para ganar votos. No es verdad, te digan lo que te digan, los hechos muestran que Europa no está siendo invadida. Hay líderes políticos en Hungría, donde menos inmigrantes hay, que agitan fantasmas. Los países del sur llevan razón al reclamar el apoyo de los países del norte, España, Francia, Grecia son frontera, frontera de toda Europa. Y el norte no se puede desentender. Europa necesita una verdadera política migratoria común, con fonteras seguras sí, pero controladas respetando los derechos más elementales. Europa por razones morales e históricas no puede olvidar sus deberees de acogida en ciertos casos. Europa tiene que comprometerse con más seriedad en el desarrollo de Áfica, en la paz en Oriente Próximo.