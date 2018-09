De Haro a las 17h: "¿Me dejáis que durante dos minutos no hable de tesis, masters, doctorados y demás?

Tiempo de lectura: 1



¿Me dejáis que durante dos minutos no hable de tesis, masters, doctorados y demás? ¿Me dejáis que os cuente algo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso de los Diputados que retrata a este Gobierno mucho más que una tesis doctoral? Este Gobierno, que es el Gobierno de los decretazos, que es el Gobierno que quiere gobernar al margen del Congreso, había aprobado un decreto ley para modificar el Código Civil. Es una aberración modificar el Código Civil vía decreto, porque no hay urgencia que lo justifique. No se había hecho antes. La variación quería permitir que los menores víctimas de violencia de género puedan recibir atención psicológica sin autorización de los padres. Es una cosa complicada porque supone modificar un derecho importante de los padres. Requiere debate, discusión. Y el Gobierno quería resolverlo con un decretazo. ¿Sabes lo que ha pasado al final? Exacto, el Gobierno, presionado por los demás grupos parlamentarios, ha tenido que rectificar. Otra rectificación.