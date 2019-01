De Haro a las 17h: "Bohemian Rhapsody ha dado el campanazo en los Globos de Oro"

Tiempo de lectura: 2



"Bohemian Rhapsody, la película en la que se cuenta la vida de Freddie Mercury, ha dado el campanazo en los Globos de Oro: ha sido elegida como el mejor drama del año. La verdad es que la película de Rami Malek tiene mucha fuerza. Malek ha conseguido mostrar el drama de un artista como Mercury, dotado de una voz y un temperamento extraordinario que nunca dejó de buscarse a sí mismo.

La historia de Mercury gira en buena medida en torno a Mary Austin, su primer amor del que nunca pudo olvidarse. Ni su bixesualidad, ni su narcisismo, ni el mundo de las drogas le hicieron nunca olvidar la gran promesa que había despertado Mary Austin. Este deseo siempre abierto de Freddi convierte los textos y la música de sus canciones en cuchillas. Freddie era fragil y por eso arrogante, un genio que nunca cerraba la herida.

En Its hard to life Fredyy reconocía que la vida es difícil.

La vida es dificile solo, ahora espero que caiga algo del cielo. Espero todo.

Freddie era un genio de la música que, como todos, quería todo. Lo dejó bien claro con aquel temazo de 1989 que fue I Want it all

Lo quiero todo, y lo quiero ya. No hay probablemente mejor retrato de Freddie y de todos los que le escuchamos que este quererlo todo. Antes en su Noche en la Opera de 1975 Mercury había formulado un grito desesperado.

Rapsodia Bohemia expresa el grito de un hombre que se da cuenta que no es nadie y que se da cuenta de su incapacidad. La lucha contra el sinsentido parece perdida, ni siquiera la figura de la madre propicia un rescate.

Al final de su vida, en 1991, Freddie escribe un tema dedicado a los años de su infancia. Aunque el grito no ha encontrado respuesta, Freddie no se rinde. Recuerda el tiempo en que todo parecía posible. A veces tengo la sensación de haber vuelto a cuando eramos jóvenes, cuando éramos niños. Todo parecía perfecto. ¿Sabes? El resto de mi vida ha sido un espectáculo. Aquellos días de la infancia se acabaron. Pero algo es cierto. Cuando pienso en ti, te amo todavía. Así decía una de las últimas letras de Freddie".