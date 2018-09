De Haro a las 17h: "¿Te acuerdas de aquellos pasatiempos que había en los periódicos?"

Tiempo de lectura: 1



¿Te acuerdas de aquellos pasatiempos que había en los periódicos? Encuentra la diferencia, se llamaba. Te ponían dos dibujos casi iguales y había que encontrar qué no tenían en común. Vamos a jugar a ese juego pero en la radio. Yo te pongo dos sonidos y tú tienes que encontrar la diferencia. ¿Vamos a ello? Este es el primer sonido. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Voy con el segundo sonido. ¿Han encontrado las diferencias? El primer sonido es de Marthin Luther Khing, el gran lider que murió asesionado por defender la liberación de los negros en Estados Unidos. Cuando Luther khing fue asesinado muchos negros no se podían sentar en el mismo asiento de un autobus que un blanco, no podían usar el mismo baño, no podían estudiar en los mismo colegios.

El segundo sonido es de Quin Torra convocando a una marcha por los derechos civiles en Cataluña. El presidente de un Gobierno regional con las mayores competencias de un gobierno regional de Europa, una Comunidad Autónoma en la que los españoles, los catalanes, gozan del catálogo más extenso de derechos conocido en Europa, el de la moderna Constitución del 78. ¿Han encontrado las diferencias?