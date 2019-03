De Haro a las 17h: "La derrota del Daesh es una verdad a medias"

Tiempo de lectura: 2



Hemos escuchado el testimonio de Ángel Exposito que, ocho años después del comienzo de la de Guerra de Siria, nos ha traído el testimonio de un país devastado.

En Siria ha acabado la guerra, pero no ha empezado la paz. 5,6 millones de refugiados sirios están esparcido en todo el mundo, especialmente en los países vecinos. Una de cada siete familias han quedado en pobreza extrema. Ha habido medio millón de muertos Y se calcula que hacen falta más de 300.000 millones de euros para la reconstrucción de infraestructura e industria. Pero el que no haya empezado la paz impide que se pueden levar a cabo las labores de reconstrucción. En ciudades como Alepo, al norte del país, hay días en las que solo hay una hora de luz. El embargo occidental al regimen de Asad provoca que siga siendo muy difícil alimentarse bien. Los programas de emergencia de las ONG ya no son útiles ahora hay que poner en marcha programas de reconstrucción. Y esos no ha comenzado.

La derrota del Daesh es una verdad a medias. Después del anunció de Trump realizado en diciembre se han sucedido los combates en Baghuz, al este del país. La caíada de ese reducto es cuestión de días. Pero eso no acaba con el problema del Daesh. Hay muchos combatientes que provienen de otros países, algunos de Europa, y no se sabe qué hacer con ellos. Además según un informe de Naciones Unidas entre Siria e Iraq hay todavía entre 14.000 mil y 18.000 terroristas. No siempre es fácil distinguir entre los civiles sunnies y los terroristas. El yihadismo del Daesh está a punto de ser derrotado, pero en Siria hay otros yihadismos. En el noroeste, junto a Alepo, la provincia de Iblid está controlada por lo que en Europa se llama rebeldes contra el régimen de Al Assad. No son rebeldes son yihadistas de una rama local de Al Qaqeda.

A todo esto hay que añadir el conflicto que se recrudece en el norte con la salida de los soldados estadounidenses. Estados Unidos mantenía una alianza con los kurdos que ha sido muy efectiva en la lucha contra el Daesh. Pero ahora que ya no tienen el respaldo norteamericano Turquía intenta que los kurdos no avancen en su intento de crear un estado independiente.

Y es esencial la tensión entre los dos grandes protagonistas de la región: Irán y Arabia Saudi, con sus respectivos aliados La guerra la ha ganado Assad con el apoyo de rusia y de Irán. Y Arabia Saudí, que ahora está aliada con Israel, ve con mucho recelo el avance de Irán en la zona.

En medio de tantos intereses, es la pobre gente, la gente de a pie la que sufre.