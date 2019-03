De Haro a las 17h: "El Gobierno de Sánchez está abusando de los decretos leyes"

Tiempo de lectura: 2



Hasta el final y sin pudor alguno. El martes se disuelven las Cortes, pero la vicepresidenta Calvo, que ha vuelto a sustituir a la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros, ha ratificado que el Gobierno va a seguir aprobando decretos que compremeten gastos serios.

El Ejecutivo de Sánchez no está en funciones pero sí es un Gobierno que tendrá un Parlamento disuelto y que está abusando de los decretos leyes, concebidos para casos de extrema y urgente necesidad. Casado lo denuncia.

Es propio de "repúblicas bananeras" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté gestionando el país mediante decretos ley.

Hoy se ha aprobado el decreto ley de alquiler y la ampliación del permiso de paternidad. Con suerte no tendremos en las próximas semanas un decreto ley de contrareforma laboral, una materia delicadísima para la que, afortunadamente, el Gobierno no tiene apoyo de sus socios en la Diputación Permanente. El Gobierno plantea una contrareforma laboral para atender la reivindicación de los sindicatos y que los convenios colectivos se sigan aplicando cuando no sean sustituidos por los nuevos. Es un ejemplo claro de lo que antiguo que se ha quedado el PSOE y Sánchez frente a los verdaderos retos del mercado laboral.

Hace unos días Caixabank hacía publico un estudio sobre los desafíos que supone el cambio tecnológico, la globalización y el cambio demográfico Hay retos serios: se están destruyendo algunos trabajos y creando otros nuevos que necesitan formación.

Este sonido, el de la formación continua para los trabajadores se oye poco en España. Estamos a la cola en formación continua, solo Italia y Grecia están por detrás. Hace años que sabemos que no puede haber tanta diferencias entre los trabajadores que tienen un contrato fijo y los que tienen un contrato temporal. Cada vez habrá más empleo de autónomos o empleo bajo demanda y por eso habrá que mejorar su protección. Nos amenazan nuevas formas de exclusión laboral y es muy probable que los empleos sigan siendo inestables por eso es necesario no proteger el puesto de trabajo, que será cambiante, sino al trabajador. En Dinamarca por ejemplo funciona bien que el mercado laboral sea flexible pero que los trabajadores tengan mejor protección y que haya buenas políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo en España son un desastre desde hace años, no sirven para reciclarse. Los derechos laborales tienen que estar cada vez más vinculados a los derechos a seguir formándose. Los trabajadores en España tenemos que reclamar a las empresas y al Estado a que nos ayuden a ser más empleables. Con este panorama la contrareforma laboral del Gobierno esta claramente desfasada.