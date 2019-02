De Haro a las 17h: "Sudáfrica fue donde por primera vez hubo un relator en 1967"

Tiempo de lectura: 2



Tenemos una buena noticia. No solo la buena noticia de que parece que se han roto las conversaciones entre independentistas y el Gobierno, que enseguida hablamos de ellas, sino la buena noticia de que parece que los españoles estamos dándonos cuenta, al menos desde el punto de vista teórico, de que comprar es necesario con más inteligencia para desperdiciar menos comida. Parece una cosa tonta, pero es una cosa relevante. Según un estudio de la OCU, hemos sido más conscientes de la necesidad de comprar de forma responsable. Un 70% de los españoles dice que compra teniendo en cuenta motivos éticos y de sostenibilidad. La buena noticia no es tanta cuando uno mira otros datos, porque esa preocupación es todavía muy teórica. Cruzas esos datos con otros y hay que matizar la buena noticia, porque tiramos 24 kilos de alimentos por hogar a la basura. Alimentos en buen estado a la semana. Es mucho. Como es viernes por la tarde y probablemente se está acabando en este momento la legislatura, no sabemos cómo evolucionará esto, pues quizá sea conveniente hacer un poco de historia. Es emocionante escucharlo. Es la voz de Nelson Mandela en 1964 cuando era juzgado por levantarse contra el apartheid. Tuvo que esperar mucho tiempo hasta que se iniciaran unas conversaciones secretas y lograr una transición democrática en un país que no tenía democracia y estaba dividido. Tuvo que esperar mucho tiempo y fue allí, en Sudáfrica, donde por primera vez hubo un relator en 1967. Lo puso en marcha la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Después ha habido relatores en Chile, en Afganistán, en Iraq y en Sudán. Cuando se firmó la paz en Irlanda, Toni Blair hablaba sobre la paz en Irlanda del Norte. Esto llegaba después de una invasión por parte del Reino Unido, una guerra de 1991 que dejó mucha sangre y ahora que me digan que esto, Mandela, Suáfrica e Iraq tiene algo que ver con Cataluña, porque sí, porque han encallado han roto las relaciones entre los independentistas y el Gobierno pero la propuesta que hoy nos ha contado la vicepresidenta Calvo incluía relatores y mediadores para una mesa de negociación entre partidos políticos.