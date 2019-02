De Haro a las 17h: "¿Se le puede dar voz a un asesino con una entrevista para que justifique sus crímenes?

Tiempo de lectura: 2



Johny Godoy hubiera cumplido el vieres pasado 30 años. Estaba a punto de ser padre. Y quería un mejor futuro para su familia. Por eso había intentado huir de Venezuela. Como han intentado huir más de tres millones de personas. No pudo marcharse y estos días estaba participando activamente en las movilizaciones en favor de la democracia. Johny Godoy se acostaba todas las noches, como la mayoría de los venezolanos con hambre. Johny Godoy quería un país mejor para su hijo. Pero Johny Godoy no lo va a ver. Porque hace unos días las fuerzas especiales de la policia venezolana se presentaron en su casa y lo mataron a tiros. Les llaman ejecuciones extrajudiciales, pero son simple y llanamente asesinatos. En la última semana Maduro ha asesinado al menos a 40 personas. ¿Se le puede dar voz a un asesino con una entrevista para que justifique sus crímenes o se le está blanqueando? Durante el año pasado se produjeron más de 7.500 por lo que el régimen llama resistencia a la autoridad. Entre julio de 2015 y marzo de 2017, que es el período en el que se produjeron las últimas manfestaciones judiciales, según la ONU, hubo más de 500 ejecuciones extrajudicales. El procedimiento siempre es utilizado en el caso de Jhony Godoy. Los asesinatos no solo los cometen la policia y el ejército, también los que llaman colectivos motorizados que son paramiltares de Maduro. Por todo ello suenan muy ridículas las últimas amenazas del hermano de Hugo Chavez. Adán Chávez, ha dicho este martes que el chavismo está dispuesto a "tomar" los fusiles para defender Venezuela ante una invasión. El chavismo no ha parado de usar los fusiles pero no para defender a Venezuela de una supuesta injerencia externa sino para asesinar a venezolanos. Los militares venezolanos esta mañana han impedido, que entré a través del puente de Cucuta en Colombia parte de la ayuda humanitaria que ya estaría llegando. Hace unos minutos en este programa el secertario de la conferencia episcopal de Venezuela ha criticado el boicot a la ayuda humanitaria. El boicot a la ayuda humanitaria le quita cualquier legitimidad a Maduro si es que alguna quedaba. Guaidó sigue nombrado embajadores y ahora la iniciativa diplomática está centrada en una reunión que va a tener lugar en Montevideo para impulsar el grupo de contacto que defienda la Unión Europea, que apoya la ONU y algunos países de América. ¿Este grupo de contacto es el enésimo intento de diálogo que Maduro va a utilizar para legitimarse y para no moverse? El Grupo de Contacto ha asegurado que no quiere mediar entre las partes sino impulsar unas elecciones limpias para una solución pacífica. El que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que tuvo que huir del país ha advertido que el Grupo de Contacto puede ayudar a Maduro. El Grupo de contacto será de utilidad si no se enreda en un diálogo imposible y le enseña a Maduro el camino por el que puede salir del país.