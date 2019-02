De Haro a las 17h: "Nunca antes había sucedido que el Papa celebrase una misa en púbico en un país del Golfo"

Tiempo de lectura: 2



La Iglesia se somete todos los años a un referéndum. La Iglesia en España, que se autofinancia, tiene como una de sus fuentes de asignación la asignación tributaria. Libremente los contribuyentes que así lo deciden, marca la X en el IRPF. Hoy hemos conocido los datos de 2017, más de tres de cada diez declarante marcan esa casilla. Y ya que estamos hablando de Iglesia, es de justicia comentar el final del viaje del Papa a Emiratos Arabes Unidos que ha transcendido y mucho los límites de la comunidad católica. Así suena la llamada a la oración esta mañana en una de las mezquitas de Abu Dabi que el Papa ha abandonado hace unas horas. El viaje del Papa Francisco a los Emiratos Árabes ha sido, en términos precisos, histórico. Este martes el Santo Padre ha celebrado una misa en público en un país del Golfo. Nunca antes había sucedido algo así. Para la interpretación más rigorista del islam toda la península es un gran santuario en el que no puede haber lugar para otras religiones. Histórico también es el documento que Francisco y el gran imán de la mezquita de Al Azhar, Ahmad al Tayyeb, han firmado en Abu Dhabi. Al Azhar, mezquita y universidad situada en el Cairo, es la gran referencia del islam sunní, corriente que siguen el 80 por ciento de los musulmanes. Con motivo de la visita de Francisco a Egipto en 2017 ya se produjo una condena del Papa y de al Tayyeb del uso de la religión para justificar el terrorismo. Pero ahora se ha dado un paso más en las relaciones entre el islam y el catolicismo. Con esta declaración se produce una interesante apertura del islam. El documento de Abu Dhabi contiene una valoración conjunta de la situación por la que atraviesa el mundo en el que se denuncia la perdida del sentido religioso, la injusta distribución de los bienes pero también el fundamentalismo y el extremismo nacionalista. El texto denuncia la utilización de la religión con propósitos políticos y con fines violentos. Lo que supone descartar el fundamentalismo y condenar el terrorismo. La libertad de culto se afirma con claridad e incluso se habla del pluralismo religioso como algo positivo, lo que se acerca a un derecho a la conversión que todavía el mundo islámico no reconoce. Pero quizás lo más significativo de la declaración es que esta declaración recoja el concepto de plena ciudadanía. Se avanza así sobre la conocida como la Declaración de Marrakech de 20167 en la que el mundo islámico utilizó en un documento oficial este concepto. La apertura del islam al concepto de ciudadanía supone que deja de identificarse plenamente la comunidad religiosa con la comunidad política. Sin llegar a ser una separación como la propiciada por el cristianismo supone la aceptación de que un no musulmán y un musulmán tienen los mismos derechos. Una revolución.