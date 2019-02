De Haro a las 17h: "El sufrimiento de los inocentes no necesariamente conduce al resentimiento"

Tiempo de lectura: 2



La próxima madrugada del sábado al domingo se va a cumplir una semana del rescate del cuerpo sin vida de Julen. Parece que ha pasado un siglo, pero solo hace una semana estábamos pendientes de ese gran operativo que se desplegó en Totalán para dar con el pequeño Julen. Ninguna de las muchas personas que participaron en el rescate ahorraron fuerzas. Se hizo una obra que en otras circunstancias hubiera requerido meses enteros para culminarse. Todos estábamos en Totalán y cuanto más se excava en el pozo más profundas se hacían nuestras preguntas sobre el sufrimiento, sobre el sufrimiento y el destino de los padres y del niño. Luego llegó el desgarro por lo que todo intuíamos y la pregunta se hizo más acuciante. ¿Es justa la vida cuaándo suceden estás cosas? ¿Se ha cumplido el destino de felicidad para el que Julen nació? Cuando se va a cumplir una semana del rescate del cuerpo de Julen, su padre, ha hecho unas declaraciones al Diario Sur. José Roselló ha explicado que está destrozado, que al cerrar los ojos, no ve más que el pozo y que se reprocha lo que pasó. Este hombre está pasando un auténtico calvario pero lo llamativo de esas declaraciones es que Juan Roselló ha querido dar las gracias. En los momentos más tensos Juan Roselló pidió más medios para el recate. Ahora ha querido dar las gracias por todo lo que se hizo en el rescate y por no quiere que quede la queja. No quiere que quede la queja. Juan ha perdido dos hijos. Julen era el segundo. Y todos comprenderíamos que tiene todos los motivos del mundo para quejarse, quejarse porque el rescate no se hizo más rápido, quejarse contra el destino, quejarse. Pero ha dicho que no quiere más entrevistas, que da las gracias y que no quiere que quede la queja. En una España que es el reino de la queja, las declaraciones de Juan Roselló son una auténtica provocación. Me han hecho recordar las declaraciones que hizo el mes de marzo del año pasado Patricia Ramirez, la madre del pescaito. Patricia pidió entonces que no cundiera la rabia. Es cierto que los casos son diferentes. El pescaito murió asesinado y Patricia tenía delante a la asesina confesa de su hijo. Julen ha muerto como consecuencia de una imprudencia de quien dejó el pozo abierto. Pero Patricia y José, que han perdido a sus hijos en circunstancias muy dolorosas, parecen tener algo en común. Una no quiere rencor, el otro da las gracias. Y los dos nos han hecho ver que un sufrimiento tan difícil o imposible de comprender como el sufrimiento de los inocentes no necesariamente conduce al resentimiento. Solo los padres podían decir lo que han dicho. Nosotros no podíamos decirlo. Pero lo han dicho. Un padre destrozado por el dolor, que se muestra agradecido es un padre que sabe ver, que no está cegada por el zarpazo que ha sufrido. Y es fácil reconocer en ese agradecimiento, en ese saber las razones para estar agradecido, una humanidad mejor que la humanidad resentida.