De Haro a las 17h: "La posibilidad de un Brexit duro cada vez está más cerca"

Tiempo de lectura: 2



Usted y yo, tú yo, cuando hacemos la compra buscamos promociones. Tres de cada cuatro españoles buscamos los descuentos, los productos en oferta. Lo ha puesto de manifiesto un estudio de la consultora Nielsen que se ha presentado esta mañana. Usted y yo, según ese estudio, hemos comprado un poquito menos, algo que no sucedía desde 2015, pero hemos gastado más. Es la voz de Ricardo Alcón, el autor del estudio. A la compra, a todo tipo de compras, los economistas que hacen los grandes números, le llaman demanda interna. Laa demanda interna es lo que compramos todos los españoles. Hoy hemos conocido los datos del PIB, los grandes datos de la economía española. Y esos datos reflejan que nuestra economía ha crecido, ha crecido bastante, un 2,5 por ciento, pero está perdiendo fuerza. ¿Por qué pierde fuerza el crecimiento económico si usted y yo hemos consumido lo mismo? La demanda interna crece lo mismo que el año pasado, pero lo que flaquea es la demanda externa, lo que nos compran desde fuera de España. En 2018 se confirma que la demanda exterior no tira de nuestra economía. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque las compras de fuera fueron las que que nos sacaron de la crisis. Para hacer frente a la crisis nos bajamos los sueldos y nuestros productos y servicios se vendían bien porque eran muy baratos. Pero ahora la economía exterior no tira como antes. Hay mucho lío hay fuera. Hay guerra comercial entre China y Estados Unidos, el precio del dinero ha vuelto a subir. Hay mucho miedo a una nueva crisis. Y por eso ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como nuestro Banco Central, decidió ayer no seguir subiendo los tipos de interés, no poner más caro el precio del dinero, que se queda en el 2,25. En Estados Unidos la económía va bien pero tienen miedo a enfriarla demasiado. Nosotros le vendemos, sobre todo a la Unión Europea, y la Unión Europea no ha tenido un buen año. Hoy hemos sabido que Italia ha entrado en recesión técnica. Un país está en recesión cuando su economía decrece dos trimestres. Y Alemania ha revisado de forma muy radical su previsión de crecimiento al 1 por ciento para este año. Alemanía es el gran motor de Europa. Y a todo esto hay que añadir dos cosas más: la posibilidad de un Brexit duro y un proyecto de presupuestos en España que no hay quien case. Esta semana Theresa May ha dejado de defender el acuerdo de salida del Reino Unido que ella misma negoció. Ayer Juncker se le dejó clarito a May y al Parlamento Británico: no hay otro acuerdo posible. Menos mal, porque eso significa que no cedemos al chantaje del nacionalismo británico. Pero eso va a suponer que el Brexit duro va a estar más cerca. El Brexit duro está más cerca, lo que supondría que la compra les costaría a los británicos un 10 por ciento más cara. El Reino Unido perdería un 8 por ciento de su riqueza en cuatro años y nosotros también nos veríamos afectados. Así es el nacionalismo.