De Haro a las 17h: "Después de elegir a Pepu, las primarias, que tanto defendió el PSOE, han quedado en nada"

Bruselas ha presentado su plan para proteger a los estudiantes Erasmus que se encuentran el Reino Unido en el caso de que se produzca un Brexit duro.. Hay unos 5.000 españoles haciendo en Erasmus en el Reino Unido. Y después de lo sucedido en las últimas horas cada vez está más cerca ese Brexit sin acuerdo a finales de marzo. Theresa May, en un acto de deslealtad manifiesto, ha conseguido el apoyo del parlamento británico para renegociar una nuevo acuerdo de saludo. Theresa May ha sido desleal con la Unión Europea y con ella misma que dijo que no había más acuerdo posible que negoció en su momento. May es desleal y afortunadamente Bruselas le ha respondido que lo se pactó quedó pactado. Cruzamos el Canal de la Mancha y nos venimos a España, en concreto a Madrid. La vicepresidenta Carmen Calvo parece empeñada en arruinarle la carrera al recien nombrado candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. El candidato, como ya saben, es Pepu Hernández, entrenador de baloncesto retirado. Pepu llega el último, cuando todos los demás partidos ya tienen designado a su candidato. Y después de que a Pedro Sánchez le dijeran que no Rubalcaba, Marlaska o Dolores Delgado. Pepu llega tarde, llega como cuarto o quinto plato y llega con unas encuestas muy desfavorables. Los últimos sondeos sintuan al PSOE como quinta fuerza por detrás de Vox. Pero a eso hay que añadir ahora las declaraciones de Carmen Calvo que ha explicado la candidatura de Pepu porque en los partidos cada vez hay menos militantes. Dicho de otro modo Pepu no es candidato porque el PSOE quiera contar con la sociedad civil o porque Pepu tenga muchas virtudes, Pepu es, dice la vicepresidenta, lo único que hemos encontrado porque los partidos se han quedado sin militantes. Después de la designación de Pepu las primarias, que tanto defendió el PSOE, han quedado en nada. Harán que las celebran. Y a esas primarias va a presentarse un histórico del PSOE y de la UGT, Manuel de la Rocha, que desde octubre está diciendo que quiere ser el candidato. Manuel de la Rocha, al que la dirección del PSOE no quiere, es un hombre con mucha experiencia política, con mucho trabajo de base, con una lucha democrática a sus espaldas en la época de Franco. La que ha celebrado con regocijo la designación de Pepu como candidato ha sido Carmena. Igual la dirección del PSOE tendría que estar preocupado por estas declaraciones de Carmena que dicen que Pepu tiene un perfil estupendo. Porque Carmena es, en principio, la rival del PSOE. O a lo mejor no, a lo mejor el perfil de Pepu es deliberadamente bajo porque la verdadera candidata del PSOE es Carmena, asociada ahora a Errejón.