De Haro a las 17h: "Aquí todo el mundo tiene intereses mientras el pueblo de Venezuela muere de hambre"

La sentencia del Tribunal Supremo de Pakistán que deja en libertad a Asia Bibi ya es definitiva. Esta cristiana estuvo en el corredor de la muerte desde 2009 por una acusación falsa de blasfemia. Ahora, a pesar de la presión de los islamistas pakistanies, Asia Bibi podrá rehacer su vida fuera del país. La ley de la blasfemia es una aberración jurídica que sirve de excusa para perseguir y asesinar cristianos en Pakistán. También asesina el presidente depuesto de Venezuela, Nicoás Maduro. Naciones Unidas ha estimado que desde Guaidó es presidente interino la represión ha provocado 40 muertos. No se entiende que algunos insignes columnistas del periodismo español critiquen al Papa por avisar de que puede haber un baño de sangre. Ha habido víctimas, pero puede haber muchas más si Maduro se niega a entregar el poder. Si había alguna duda, en las últimas horas, se ha hecho evidente que la lucha por la libertad en Venezuela se ha convertido en una lucha por la libertad en todo el planeta. Estados Unidos ha tomado en las últimas horas la decisión que más daño podía hacerle a Maduro. El petróleo que produce Venezuela se refina en una filial de la compañía estatal PDVSA que está en Estados Unidos. Se llama CITGO. Esa empresa, CITGO, le vende un 40 por ciento de la producción de petroleo a los norteamericanos. Con esas ventas Maduro ingresa 11.000 millones de dólares. La decisión que ha tomado en este momento el Gobierno de Estados Unidos es que no le va a pagar el petróleo, el dinero no va a ir a Maduro sino que irá a financiar la transición democrática de Guaidó. Lo anunció ayer el secretarrio de Seguridad John Bolton. Es la decisión práctica más importante que ha tomado Estados Unidos, más importante que reconcoer a Guaidó y que las medidas contra los líderes del chavismo. Pero claro, si no hay un relevo efectivo en el poder, ese embargo lo acabará pagando el pueblo venezolano. Maduro ha respondido diciendo que tomara acciones legales contra las medidas de Estados Unidos. Maduro que se salta toda la ley, habla de medidas legales. La decisión de Estados Unidos supone una bofetada a Rusia que posee el 50 por ciento de las acciones de la refinera CITgo. Eso explica que los rusos estén tan enfadados, un protavoz ruso ha asegurado que van a defender sus intereses. Aquí todo el mundo tiene intereses mientras el pueblo de Venezuela muere de hambre de pan y de libertad.