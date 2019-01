De Haro a las 17h: "Hasta hace unas horas, Errejón era el traidor, ahora vuelve a ser el socio"

Tiempo de lectura: 2



A estas horas esta prevista una nueva concentración de taxistas en Madrid. Concentración después de que hayan intentado acampar en la Castellana y hayan rodeado la sede del PP. Tito Alvarez, el llamado mesías del Taxi, después de descalificar la orientación sexual del ministro Marlaska se ha soprendido de que un Gobierno de izquierdas no les deje poner Madrid en jaque. Esta particular forma de entender el orden público y la democracia, la limitación de derechos, la forma en que hacen huelga, el recurso a la violencia ha acabado por desautorizar la protesta del taxi. No corrigen los taxistas, si corrigen, al menos un poquito, en Podemos. Pablo Iglesias e Irene Montero parece que se han dado cuenta de que no se puede, no se puede seguir así, con este rumbo hacia el precipicio. Después de la renuncia de Ramón Espinar,.el seretario general de Podemos en Madrid, el viernes, y después de la reunión de los barones regionales fieles, no de los críticos, han decidido cambiar. Los barones regionales se han reunido este fin de semana en Toledo y han reclamado unidad. El líder de José García Molina, Pablista, pedía que no hubiera fuego cruzado. Después de que hasta los más Pablistas pideran unidad, Irene Montero ha anunciado que corrigen y que está dispuesta a negociar, que no van a presentar una candidatura a la Comunidad de Madrid alternativa a Errejón. Hasta hace unas horas, Errejón era el traidor, ahora vuelve a ser el socio. Esta decisión de Pablo e Iglesias seguramente no es consecuencia de un proposito de la enmienda sino de un cálculo, el batacazo iba a ser histórico. Pablo Iglesias ha adelantado el Consejo Estatal que tenía previsto para este sábado para el miércoles. El Consejo Estatal es el máximo órgano de dirección. ¡Cómo estarán viendo las cosas en Podemos¡ La encuesta de GAD 3 en ABC, y ABC hace encuestas que aciertan, sigue pronosticando una caída libre para el partido morado. Solo obtendría 31 diputados, ahora tiene 71. ¡Como de gorda será crisis en Podemos que Errejón no solo huye del partido, sino que Errejón huye de sí mismo¡ Este el máximo grado de una crisis, en Podemos no solo hay disidentes, sino que los disidentes disiente de sí mismos. Hace tres meses Errejón aseguró que en Venezuela se come tres veces al día. Este fin de semana en el País aseguraba que hay manifestaciones que ha hecho sobre Venezuela que no comparte ahora Errejón no comparte la posición de Errejón sobre Venezuela. Un modo muy enrevesado de decir que se había equivocado. Lo dicho, la criss es definitiva cuando los disidentes de un partido huyen de sí mismos.