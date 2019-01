De Haro a las 17h: "Puigdemont le ha prometido a los del taxi que va a hablar con la Generalitat"

Tiempo de lectura: 2



Les confieso que me he quedado mucho más tranquilo. Dicen que la ironía no funciona en la radio, pero es que hay cosas que si no tiras de ironía no te las puedes creer. Estoy más tranquilo por el conflicto del taxi con las VTCs porque ha intervenido la persona que, por su sensibilidad, por su respeto a la ley, por su capacidad de reunir a personas con criterios diferentes, más nos podría ayudar. Una delegación de taxistas ha viajado hasta Waterloo y le han pedido a Puigdemont que les ayude. No, no estamos en la sección de humor. Y Puigdemont se ha mostrado encantado en el papel de mediador. Puigdemont le ha prometido a los del taxi que va a hablar con la Generalitat. Repito que esta no es la sección de humor. Igual les recomienda que aumenten la violencia hasta llegar a la rebelión, o que busquen reconocimiento internacional para independizarse definitivamente de las nuevas tecnologías. Puigdemont quiere intervenir en el conflicto del taxi, y otros, los ministros quieren hacernos creer que el lío no tiene que ver con ellos. La ministra Batet pide que haya un equlibrio entre los derechos de los taxistas y de los ciudadanos. Batet como Ábalos habla como si esto no fuera con ellos. Como si no hubiera sido el propio Gobierno el que ha generado el conflicto al transferir las competencias a las comunidades atónomas. El equilibrio es más fácil cuando el Gobierno no se quita de en medio. En las últimas horas ha vuelto cierta tranquilidad a Barcelona. Después de que los taxistas aceptaran el nuevo decreto de la Generalitat que establece una hora como plazo mínimo precontratación. La huelga se ha acabado pero los taxistas en Barcelona dicen que es solo una tregua. Aahora son los responsables de los VTC los que rechazan esta fórmula, como es lógico. El lío ahora está en Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dejó claro desde el principio que no iba a regular un plazo de precontratación. Los taxistas en Madrid piden al menos media hora de plazo de precontratación. Y hoy en la capital de España han vuelto a intentar cortar la M40. La Policía ha cargado con rapidez para evitar el corte. En cualquier caso, hay más violencia. Catorce heridos. Los taxistas de Madrid han anunciado para mañana una huelga de hambre, mejor una huelga de hambre que un cierre patronal con violencia.