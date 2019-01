De Haro a las 17h: "Es muy significativo lo que nos ha sucedido durante la última semana con Yulen"

Tiempo de lectura: 2



Todos estamos pendientes a estas horas, como desde hace 8 días ya, de lo que está suciendo en Totalán. Este es el sonido que nos llega desde esa colina en la que se está terminando de excavar el tunel vertical de 60 metros, que después de ser encamisado, permitirá el descenso de una jaula con mineros especialistas para llegar hasta el pequeño Julen. Los mineros tendrán que continuar la excavación horizontal a mano y tendrán que ir asegurando el terreno. Los trabajos a contrarreloj no pueden hacerse sin la seguridad necesaria. No está previsto que se llegue hasta el pequeño Julen hasta mañana martes. La perforadora ha encontrado un suelo muy duro y ha sido necesario. El coordinador del operativo de rescate de Julen, Ángel García Vidal ha asegurado que van a seguir trabajando con todo su ánimo. La verdad es que a los equipos de rescate le hacen falta mucho ánimo. Porque llevan más de una semana realizando los mayores esfuerzos en el rescate de un pequeño, del pequeño Julen. Es muy significativo lo que ha sucedido durante la última semana. En España, un país que por desgracia está cada vez más polarizado, más dividido, en el que todo se convierte en pequeñas parcelas en las que cada uno quiere tener razón en contra de los otros, un país en el que cada vez compartimos menos cosas, el rescate de Julen nos ha unido en el deseo de salvar una vida, en el deseo de que el pequeño sea cual sea su destino, sea tratado con dignidad. Es importante la solidaridad de los vecinos, el trabajo de los equipos de rescate y es importante este compadecerse de todo un país ante el sufrimiento de una familia y ante la evidencia de que una sola persona, un solo niño, merece todos los esfuerzos. Nosotros, que cada vez tenemos menos evidencias, menos certezas, menos cosas claras porque todos estamos confundidos, hemos visto clarísimo que había que hacer todo lo posible por Julen. En estos casos en los que aparecen las tripas de un país, cuando emerge el mundo de la vida. El caso Julen en cierto modo nos ha hecho darnos cuenta de que lo que importa no es si tenemos o no tenemos razón en esta y otra discusión -que hay que discutirlo y debatirlo todo- sobre todo en este momento en el que el mundo se ha bvuelto muy complejo. Lo importante es cómo hacemos para vivir juntos, qué cosas nos unen, y Julen nos ha unido, porque no queremos abandonar a los más pequeños, porque para todos es evidente que la vida y la persona siempre es lo más importante.