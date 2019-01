De Haro a las 17h: "Los españoles somos solidarios a nuestra manera"

Tiempo de lectura: 2



La perforadora que va a excavar los túneles para llegar hasta donde está el pequeño Julen han empezado a trabajar. Hay que ver si la perforadora encuentra roca en su camino. Eso ralentizará los trabajos porque habrá que cambiar los cabezales. En Herrera en Cope, Sebastián Duarte, responsable de las empresas de perforación nos ha contado que los trabajos son muy complicados. Los ingenieros esperan llegar al niño antes del lunes . ¡Cuantas horas de trabajo y de esfuerzo desde el pasado Domingo. ¡Una sola persona, un solo niño vale más que el mundo entero. Desde el pasado domingo hemos visto un despliegue impresionante de solidaridad, entre los vecinos, los voluntarios, los mismos bomberos y los guardias civiles que están trabajando con mucho más ahinco que el que se le exigiría al mejor profesional. Todo el mundo se ha volcado. Ayer yo subrayaba esta muestra de solidaridad que se produce en otras tragedias. Pero un oyente inteligente me contaba ayer a través de redes sociales que los españoles somos solidarios para las urgencias pero que luego no somos capaces de mantener ese primer impulso. En cualquier caso parece que tenemos resistencia a las buenas noticias. ¿Somos los españoles solidarios o no somos solidarios? Lo somos a nuestra manera. La solidaridad familiar, por ejemplo, sigue siendo esencial en España. Cáritas hizo, por ejemplo, un estudio cuando estábamos en plena crisis y quedó claro que los pensionistas eran los protagonistas de la ayuda. Sufrimos mucho con la crisis pero seguramente España hubiera reventado sin la ayuda familiar, los pensionistas se convirtieron en la gran fuente de subsidiio. ¿Y más allá de la familia somos solidarios? Pues según y cómo. Los estudios muestran que en cuanto a dar dinero estamos más o menos en los mismos níveles que los países de nuestro entorno. Menos que los anglosajones con una gran tradición de filantropía pero como nuestros vecinos. Otra cosa es cuál es nuestra disposición a ayudar a un desconocido y cómo nos integramos en organizaciones de voluntariado. Solo la mitad de españoles ha ayudado a un desconocido y solo un 14 por ciento nos integramos en organizaciones de voluntariado, donde la solidaridad se ejerce de forma sistemática e institucional. España con Portugal se distingue por ser uno de los países europeos que menos participación social registra a través de Organizaciones NO Lucrativas y con menos voluntariado institucional. Es un sintoma de la debilidad de la sociedad civil, probablemente nos cuesta trabajo organizarnos, tener confianza en los otros, pertenecer a algo más que la familia. El oyente que me corregía tenía razón, en parte.