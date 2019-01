De Haro a las 17h: "España está a la cola de Europa en inversión en investigación"

Tiempo de lectura: 2



Lo hemos contado a las cuatro de la tarde. Expertos en rescates mineros están viajando hasta el pozo de Totalán para ayudar en las labores de salvamento de Yulen, ese niño que cayó por el pozo el domingo. En las últimas horas, se están produciendo numerosas críticas, quejas de que no se está utilizando material suficiente, que la fórmula utilizada para el rescate no es la adecuada. Ya veremos con el tiempo si esas críticas son acertadas, pero es lógico que ante un caso así haya ansiedad y como una cierta tendencia a echarle la culpa alguien. Alguien tiene que tener la culpa de esta fatalidad que ha sucedido. Es una consecuencia de la ansiedad y del dolor que nos produce una situación. Cuanto mayor es el dolor de esos padres, más hay que contener esa tendencia de echarle la culpa a todo el mundo de lo que ha pasado. El mal es así, a veces no se puede explicar ni tiene culpables claros. Yulen es uno de los nombres propios a estas horas. También es un nombre propio Marcos García Fuentes es un investigador dedicado a la Medicina Molecular. Trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela y sus investigaciones salvan vidas. Gracias a sus estudios se han podido desarrollar nanopartículas que transportan fármacos a los tumores cerebrales. Para hacer una investigación así hacen falta al menos diez años. Para investigar hace falta tiempo y hace falta dinero. Marcos García Fuentes ha podido desarrollar estas nanopartículas porque ha tenido fondos. Y este el problema. Esta semana estamos hablando mucho de gasto y de inversión pública. El presupuesto de Sánchez ha subido un 66 por ciento las inversiones en Cataluña para ganarse el apoyo de los independentistas. Sánchez con estos presupuestos, que son un panfleto electoral, aplicar el mayor gasto público desde 2010. Pero no todo el gasto público es similar. Hay gasto que mejora la capacidad de competir, que nos moderniza, y hay gasto que nos deja más atrasados. El presupuesto del Gobierno aumenta algo en gasto en investigacion. Pero todavía no estamos en el nivel de gasto en investigación que teníamos en 2008: entonces eran 7.700 millones de euros. España está a la cola de Europa en inversión en investigación. Gastamos 300 euros por español de media en investigación cuando la media europea es de 700 euros. Sin investigación aunque trabajemos muchas horas no somos productivos, y eso provoca que nos salarios sean bajos. Hay que hablar sin duda del dinero que se dedica o no se dedica a Cataluña, del dinero que se dedica a pensiones y subir el sueldo a los funcionarios, pero sin dinero en investigación seguiremos siendo pobres.