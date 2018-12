De Haro a las 17h: "Hoy José María Múgica ha querido explicar por qué ha devuelto el carnet del PSOE"

Tiempo de lectura: 2



La familia Múgica Herzog es una familia de origen judío, una familia de socialistas vascos que luchó por la democracia en tiempos de Franco, que luchó por la democracia en los tiempos en los que ETA sembraba de muertos el País Vasco. A la familia Múgica Herzog ETA le asesinó a Fernando. Y hoy su hijo José María Múgica ha querido estar en estos micrófonos explicando por qué ha devuelto el carnet del PSOE. José María ha entegrado el carnet porque la actual líder de los socialistas vascos, Idioa Mendia, se fotografiara en una cena organizada por el Diario Vasco con Otegi, el que fuera líder de ETA, que tan pronto como acabe la inhabilitación en 2021 volverá a la política. Múgica ha contado que deja con pena el PSOE. Le han preguntado sobre este asunto a Sánchez en la rueda de prensa de balance de fin de año y ha asegurado que no hay elemento para la polémica. ETA se ha disuelto como organización terrorista desde el pasado mes de mayo. No ha pedido perdón a las víctimas. Bildu ha heredado los objetivos políticos de ETA. Bildu hace política desde 2011, desde que el Tribunal Constitucional, con el voto a favor de 6 jueces y el voto en contra de 5 fue legalizada. Aquella resolución fue muy polémica. España, a diferencia de Alemania, no tiene lo que se denomina como una democracia militante. En Alemania aquellos partidos que quieren eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. En Alemania, Bildu, ERC o el PDCAT serían inconstitucionales. Pero en España la ley de Partidos estableció que solo sería inconstitucional un partido si es violento o tiene actuaciones antidemocráticas. Esto conviene recordarlo ahora que la vida política se ha ido a los extremos. El que no se pueda ilegalizar a Bildu no significa ni mucho menos que tengas que normalizar a sus líderes, irte de cenas con ellos, más cuando son los mismos de la época en la que ETA mataba.