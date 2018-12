De Haro a las 17h: "El cuidado de los mayores es uno de los grandes retos que tenemos en España"

Tiempo de lectura: 2



Clara es una mujer de mediana edad que se encarga de cuidar a su suegro de 95 años. El suegro de Clara no tiene graves problemas de salud pero requiere una atención continua. Clara está convencida de que está haciendo lo que debe de hacer. Clara trabaja fuera de casa pero solo media jornada. No puede hacer muchos planes porque debe darle de cenar a su suegro y estar pendiente de él. La historia de Clara no es una excepción. En España el cuidado de los mayores está en manos de las familias. Es uno de los grandes retos que tenemos en España y del que que no hablamos. Nuestro país es el país de Europa con mayor esperanza de vida, los españoles vivimos una media de 83 años y medio, mientras que la media de Europa está en 81 años. Hoy mismo el sindicato de enfermería ha denunciado que no existen suficientes enfermeros para cuidar a nuestros mayores. En realidad una gran parte de los mayores y, especialmente de los mayores que son dependientes, está siendo cuidados por su familia. No sucede así en todos los países de Europa, en Suecia, por ejemplo a los mayores que son dependientes se les cuida en un sistema público de residencias. En España tenemos más de un millón y medio de mayores dependientes que necesitan de la atención continua de sus familias. Si no hubiera familias a cargo de estas personas mayores que no se pueden mover, que necesitan ayuda para lavarse o para comer, habría que contratar a 500.000 personas. Si no hubiera familia en España, el coste de la no familia en España en la atención de los mayores, se ha estimado en 17.000 millones de euros. Es mucho dinero. Estas cifras son una invitación a hacer algo que no solemos hacer en España: valorar socialmente, economicamente a la familia. Las ayudas a la dependencia sufrieron un importante recorte con motivo de la crisis en 2012. Afortunadamente en los últimos años las Comunidades Autónomas han ido aumentando la inversión en dependencia. Pero no es una cuestión solo de dinero, que también, es una cuestión de valorar lo que tenemos: una sociedad todavía familiarmente articulada, eso sí, con una familia que necesita ayudas, apoyos, reconocimiento.