De Haro a las 17h: "El mundo tiene que estar abierto a China pero China no se abrirá al mundo"

"Yo no sé nada, la vida es buena en Xijian". Esa es la frase que le dice un vendedor ambulante a un reportero de la BBC. No lo dice nada, pero a los pocos minutos aparece un policía y se lleva al hombre que ha hecho las declaraciones. Xijian es una de las provincias chinas más criticas con el Gobierno comunista, una provincia china donde todavía existen campos de internamiento. Hoy era un día importante porque se celebraba el 40 aniversario de la apertura del presidente Den Xiapiing. Deng impulso un importante cambio en el modelo que había creado Mao. Sin llegar a implantar un sistema de libertades ni implantar una verdadera reforma política, el anterior régimen represivo con una economía totalmente intervenida fue sustituido por otro algo más abierto y en el que la brutal conculcación de derechos humanos se suavizó. Deng separó el Estado del partido y admitió cierta libertad religiosa. Para celebrarla aquellos 40 años de apertura el actual presidente Xi Jimping tenía previsto pronunciar un discurso. Algunos se habían hecho la ilusión de que podía haber algún anuncio de apertura, de más libertad. No ha habido nada de eso. Las expectativas han quedado defraudadas. Xi Jinping ha defendido el imperialismo económico del que hace gala China en los últimos años y ha dejado claro que no tolerará la influencias ideológicas del exterior. El mundo tiene que estar abierto a China pero China no se abrirá al mundo. Xi Jinping ha recurrido a su arma más habitual: el nacionalismo. Desde que el pasado mes de marzo Xi Jinping modificara la constitución han quedado relegados los avances que impulsó Deng. Como en la época de Mao, en este momento el Partido Comunista vuelve a controlar todos los mecanismos del Estado. Con Xi Jinping China se ha convertido por primera vez en la historia en un potencia marítima que llega hasta América Latina. Ya no esconde sus pretensiones de hegemonía China. 40 años después es más rica, más nacionalista, menos libre, más totalitaria.