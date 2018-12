Fernando de Haro: "No se puede cerrar Canal Sur pero sí necesita que le den una buena vuelta"

Tiempo de lectura: 2



Mañana va a hacer sol en San Lúcar de Barrameda, hasta 17 grados. Y en Sevilla la temperatura subirá hasta 20 grados. Se acaba la semana política, la semana de la resaca de las andaluzas y con esa previsión meteorológica igual Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín dedicarán algún tiempo a descansar. Bonilla igual pasea por Sevilla y Marín por San Lucar. A lo peor para ellos no les queda tiempo ni para un paseo. A partir de la semana que vienen comienzan las negociaciones entre PP y Cs. Se han dado 20 días, hasta la Constitución del Parlamento el próximo 27 de dieciembre. Hoy la ministra Celáa ha defendido que sea Susana Díaz la que está legitimidad para gobernar. De momento VOX se queda fuera de las negociaciones. Ya veremos que pasa con las reclamaciones hechas por Santiago Abascal, el líder de VOX pidió el cierre de Canal Sur y la reforma del Estauto de Autonomía para que no hable de Andalucía como realidad nacional. El miércoles cuando Abascal hizo esas reclamaciones parece que no se había estudiado bien los papeles porque no sabía que los votos de PP, Ciuddanos y Vox no suman para esa reforma que requiere de dos tercios. Pues sí señor Abascal hacen falta. Bienvenido a la política que está hecha de propuestas que tiene que ser factibles, que necesitan escaños para concretarse. En el PP tampoco lo tenían claro, Tedoro Garcia Egea, se mostró dispuesto a concederlo. Hoy Levy la secretaria de programas ya lo tenía más claro. No se puede cerrar Canal Sur pero Canal Sur necesita que le den una buena vuelta. Canal Sur tiene 1.500 trabajadores un presupuesto anual de 162 millones millones de euros. Un presupuesto que en un 60 por ciento se dedican a producir programas como este. Andalucía Directo, un programa de la productora Andalucía Digital Multimedia. Andalucía Digital Multimedia es una de las cinco productoras pata negra como Indaloymeia. Se les llama productoras pata negra porque pertenecen a antiguos directivos de la Junta y de Canal Sur, pata negra que desde una década tienen suculentos contratos para una televisión que solo tiene un 8,7 por ciento de share.