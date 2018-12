De Haro a las 17h: "40 años después, los españoles hacemos una valoración positiva de la Constitución"

Pero hoy es un día para no olvidarse también de que 1 de cada 4 españoles piensa que España está estancada. Un aviso muy serio que hay que escuchar

Tiempo de lectura: 2



Hemos tenido celebración hoy en el Congreso de los Diputados. De vez en cuando conviene celebrar y esta ha sido una magnífica ocasión para hacer memoria histórica. Excepcional el discurso de la presidenta del Parlamento, Ana Pastor y discurso del rey homenaje a Don Juan Carlos que sí ha estado esta vez en presencia de los expresidentes. Ha sido un buen ejercicio de memoria histórica, porque en medio del lío en el que estamos, de la polarización creciente se ha recordado el espíritu del pueblo. El rey ha recordado el valor de la unidad de España y el desarrollo del Estado del Bienestar. La Constitución del 78 y la Transición probablemente no hubieran sido posible sin los pactos de la Moncloa que se firmaron en octubre del 77. Un año y un mes antes de la Constitución. En aquellos acuerdos, los sindicatos dejaron de lado sus pretensiones revolucionarias, los empresarios asumieron condiciones y el Gobierno empujó. Era un momento dificilísimo. Las dos crisis del petróleo hacían la vida muy difícil. La inflación estaba disparada por encima del 25 por ciento, es decir, que tú a final de año cobraban un cuarto menos. El paro golpeaba duro. Se hablaba de fuga de capitales. Había entonces una mentalidad económica muy poco preparada para afrontar los retos del final de siglo. 40 años después los españoles hacemos una valoración positiva de la Constitución. Un 85 por ciento de los españoles, según una encuesta publicada por GAD3, pensamos que la Constitución ha sido positiva. Pero esa encuesta refleja también que hay a un 26,9 por ciento de españoles que creen que la sociedad “se ha estancado”, y otro 18,1 por ciento que está convencido de que «ha retrocedido» su desarrollo. Es un aviso serio. El nivel de renta, de bienestar, de servicios públicos, a pesar de los efectos que tuvo la crisis, no es comparable. Estamos mucho mejor. Pero ojo porque si uno de cada cuatro españoles piensa que la sociedad se ha estancado, quiere decir que una minoría de mucho peso tiene la sensación de estar quedándose atrás. Es un día para no olvidarse de que 1 de cada 4 españoles piensa que España está estancada. Es un aviso muy serio que hay que escuchar.